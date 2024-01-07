Meksika'da uyuşturucu kartelinin, Guerrero eyaletinde küçük bir topluluğu dron ve silahlarla hedef aldığı öne sürülen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, bölgede "La Familia Michoacana" ile "Los Tlacos" uyuşturucu kartelleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bölge sakinleriyle yapılan görüşmelerde "adam kaçırma" gibi başka suçların işlendiği ya da saldırıda yaralananların olduğunun doğrulanamadığı kaydedildi.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, savcılık yetkililerinin, kurbanların yakınlarına şikayetlerini almayı ve ölenlerin kimliklerini doğrulamak üzere otopsi yapılmasını teklif ettikleri ancak önerinin reddedildiği bildirildi.

- Bölgeye kolluk kuvvetleri sevk edildi

Eyalet Sözcüsü Rene Posselt, yaptığı açıklamada, çatışmanın yaşandığını doğrularken saldırıda topluluğun doğrudan hedef alındığı iddiasını ise reddetti.

Elde edilen ilk kanıtların, saldırının organize suç örgütleri arasındaki çatışmaya işaret ettiğini söyleyen Posselt, sosyal medya platformlarında "La Familia Michoacana" karteli üyelerinin, "Los Tlacos" karteli üyelerinin cesetlerini gösterdikleri öne sürülen videoyu araştırdıklarını açıkladı.

Posselt, 170 kadar askerin yanı sıra kolluk kuvvetlerinin de bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

- Saldırıda 6 kişi yaralandı

İnsan hakları kuruluşu Minerva Bello Center'ın yöneticisi Jose Filiberto Velazquez ise yaptığı açıklamada, Guerrero'daki topluluğun saldırıya uğramasının ardından bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleriyle olay yerine gittiğini bildirdi.

Velazquez, saldırının düzenlendiği noktada yanmış araç bulduklarını ve içinde ceset parçaları gördüklerini belirterek, saldırıda 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Velazquez, Guerrero eyaletinde yaşayan küçük bir topluluktan 30 kişinin, "La Familia Michoacana" isimli suç örgütünün silahlı saldırısına uğradığını ve dronlarla hedef alındığını iddia etmişti.