ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında nükleer tatbikat düzenleme planını "sorumsuzca söylem" olarak değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı yaptığını duyurması üzerine basına konuşan Ryder, "Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa, İngiltere ve ABD'nin "provokasyon ve tehditlerine" yanıt olarak ülkedeki stratejik olmayan nükleer silahlarını içeren askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı.