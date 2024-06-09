Meksika'da aşırı sıcaklar yüzünden ölen "uluyan maymunlar"ın sayısının 250'ye yaklaştığı bildirildi.

Ülkedeki aşırı sıcaklar, hayvanları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

"Usumacinta Biyoçeşitliliğin Korunması" isimli kuruluşun yetkililerinden Gilberto Pozo, ölen "uluyan maymunlar"ın sayısının 250'ye yaklaştığını açıkladı.

Hayvan kurtarma çalışmaları yürüten "Selva Teneek" adlı grubun yetkilisi Ena Mildred Buenfil, "uluyan maymunlar"ın yanı sıra kuşların da öldüğünü, uçtukları sırada yere düşmeye başladıklarını belirtti.

Buenfil, susuz kalan ve beslenemeyen kuşların yanı sıra yarasalar, çakallar ve aslanların da sıcaklardan olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nin yetkilisi Alberto Olascoaga, serinlemeleri için aslanlara donmuş yiyecekler verdiklerini ifade etti