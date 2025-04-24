Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Geleneksel Eko Gün, 11 Mayıs tarihinde Büyükkonuk’ta gerçekleştirilecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik öncesinde, Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, etkinlikte ürünlerini sergileyecek yerli üreticilerle değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Bafra bölgesinde yer alan Bafra Halk Plajı’ndaki Bostan Beach Restoranı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Görüşmeye, festival komite üyeleri ve üreticiler katıldı.

Buluşmada, organizasyon günü uyulması gereken kurallar, lojistik düzenlemeler ve katılım koşulları detaylı olarak ele alındı.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, toplantıda yaptığı konuşmada üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir kılınması adına yürütülen çalışmalara değindi.

Belediye sınırları içerisinde farklı alanlarda üretim yapan birçok vatandaş olduğuna dikkat çeken Tuğlu, ürünlerini tüketiciyle buluşturma ve pazarlama noktasında hala önemli eksikliklerin söz konusu olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimler olarak üreticiye doğrudan temas sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Tuğlu, üreticilerin ürünlerini daha görünür kılmak ve doğrudan pazarlama imkânı sağlamak amacıyla, belediye tarafından yakın zamanda hayata geçirilecek üç önemli projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bafra Halk Plajı’nda yer alan Bostan Beach Restoran’ının, yaz sezonunda yöresel ürün tanıtım ve satış alanı olarak değerlendirilmesi, Büyükkonuk Piknik Alanı’nın düzenlenerek hizmete sunulması ve tarihi Kemerli Konağı’nın kültürel ve turistik amaçla aktif kullanıma açılması yönünde çalışmalar başlattıklarına değinen Tuğlu, bu projeler sayesinde, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarının çeşitleneceğini, üreticilerin de ürünlerini aracısız bir şekilde tüketiciye sunma imkânı bulacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, Eko Gün organizasyonunun yerel üretim kültürünü koruma, çevre dostu üretim modellerini teşvik etme ve kırsal kalkınmaya katkı sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.