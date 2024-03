Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Down Sendromlu bireylerin yeteneklerini keşfetme ve desteklemenin toplumu daha adil yapacağını söyledi.

Tuğlu mesajında, “Down sendromu bireylerin yeteneklerini keşfetmek ve desteklemek, toplumumuzu daha kapsayıcı ve adil bir yer haline getirecektir” dedi.

Down sendromlu bireylerin öğrettiği sevgi, nezaket ve dayanışmayla her zaman takdiri hak eden özel bir topluluğu temsil ettiğini kaydeden Tuğlu, “Bugün, toplumumuzun her kesiminde Down sendromlu bireylerin hak ettiği sevgiyi, saygıyı ve fırsatları sağlamak için bir kez daha bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Onların hayatlarını anlamak, onların hikayelerini dinlemek ve onlarla birlikte olmak, toplumumuzun zenginliğini ve çeşitliliğini kutlamanın bir yolu olarak görülmelidir” dedi.

Toplumun her kesiminin haklarına saygı duymak, eğitim, iş ve sosyal yaşamda eşit fırsatlar sağlamak için çaba göstermek gerektiğini ifade eden Tuğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bugün, Down sendromlu bireylerin güçlü yanlarını ve başarılarını kutlarken, onların karşılaştığı zorluklara da dikkat çekmek önemlidir. Empati ve anlayışla yaklaşarak, toplum olarak daha destekleyici bir ortam oluşturabiliriz.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, birbirimizi anlama, destekleme ve sevgiyle yaklaşma fırsatı sunar. Bu önemli günü kutlarken, Down sendromlu bireylerin toplumumuzda hak ettikleri yeri bulmaları için birlikte çalışmaya devam edelim.”