Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Uluslararası Final Üniversitesi’nde dün düzenlenen “Seçilmiş Kadınlardan İlham Verici Öyküler” panelinde konuşma yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, panele Aile ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen bu etkinlikte, Dr. Tuğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Fatma Ekenoğlu ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da katıldı.

Kadın belediye başkanı olarak karşılaştığı zorlukları ve kazandığı deneyimleri paylaşan Tuğlu, toplumsal eşitlik için kadınların liderlikte daha fazla yer almasının önemini vurguladı.

“Kadınlar liderlik rollerinde sadece eşit bir hak değil, çoğu zaman fark yaratan bir bakış açısı sunar,” diyen Tuğlu, seçim sürecinde kendisine sıklıkla sorulan, “Bir kadın olarak bu görevi nasıl yürüteceksiniz?” sorusunun, toplumdaki önyargıların hala varlığını sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Bu algıya karşı kadınların kamusal alanda daha görünür ve etkili olmalarının gerektiğini söyleyen Tuğlu, kadın girişimciliğini desteklemek, kadın-erkek eşitliğini yerel yönetim projelerine entegre etmek ve genç kadınları siyasete teşvik etmek gibi hedeflerle hareket ettiğini dile getirdi.

Tuğlu, “Bugün burada bir kadın belediye başkanı olarak sizlerle konuşuyor olmam, bu yolda kararlılıkla atılmış bir adımın sonucudur. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Daha fazla kadının siyasette, iş dünyasında, bilimde ve sanatta hak ettiği yere gelmesi için birlikte mücadele etmeliyiz.” dedi.