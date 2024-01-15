Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Fatma Çimen Tuğlu, mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek toplumuna öncülük ettiğini hatırlattı.

Tuğlu, “Sizden aldığımız ilham ve güçle mücadeleye devam ederken, halkımızın özgürlüğü ve egemenliğini korumak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak, en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü 40. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını kaydeden Belediye Başkanı Tuğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde ve mücadelesinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.