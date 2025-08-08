“Çocuk bulunduktan sonra çocuğun kişisel bilgilerinin dijital mecralarda kalmaya devam etmesi sakıncalı”

“Medya organlarının ilgili haber içeriklerini yayından kaldırması etik ve hukuki bir sorumluluktur”

Medya Etik Kurulu, kayıp çocuk vakalarında, çocuğun bulunmasına yardımcı olmak için isminin ve fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılmasının olay anında gerekli ve anlamlı bir uygulama olduğu; ancak çocuk bulunduktan sonra, kişisel bilgilerinin dijital mecralarda kalmaya devam etmesinin sakıncalı olduğunu belirterek, medya kuruluşlarının ilgili haber içeriklerini güncellemesinin, isim ve fotoğrafları yayından kaldırmasının etik ve hukuki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Medya Etik Kurulu ayrıca, çocuğun bulunmasının ardından, bireyler tarafından sosyal medya mecralarında kayıp çocukla ilgili paylaşımların kaldırılmasının önem taşıdığına da dikkati çekti.

Açıklamada, kayıp çocuk olaylarında, çocuğun bulunmasına yardımcı olmak için isminin ve fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılmasının, olay anında gerekli ve anlamlı bir uygulama olduğu; ancak çocuk bulunduktan sonra, çocuğun görsel ve kimlik bilgilerinin dijital mecralarda kalmaya devam etmesinin çocuğun psikolojik sağlığı ve özel hayatı açısından olumsuz etkiler doğurabildiği belirtildi.

- Etik ve hukuki sorumluluk…

Medya Etik Kurulu, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 3. maddesine ve Basın Meslek İlkeleri ve Medya Etik Kurallarına göre, çocuklarla ilgili haberlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve tüm haklarının korunması gerektiği vurgulayarak, devamla şunları kaydetti:

“Kayıp çocuk haberlerinde çocuğun bulunmasının ardından kişisel bilgilerinin dijital ortamda erişilebilir kalması, çocuğu sosyal çevresinde dezavantajlı konuma sokabileceği gibi (örneğin etiketlenme vb.), gelecekteki sosyal yaşamı, mahremiyeti ve ruhsal bütünlüğü açısından da sakıncalıdır. Bu nedenle, çocuk bulunduktan sonra yapılan haberlerde isim, fotoğraf, adres ve benzeri kişisel bilgilerin kaldırılması ya da anonimleştirilmesi; hem çocuğun üstün yararı hem de özel hayatın gizliliği açısından hayati önem taşımaktadır. Medya organlarının ilgili haber içeriklerini güncellemesi, isim ve fotoğrafları yayından kaldırması hem etik hem de hukuki bir sorumluluktur"

Haber ve görsellerin bireyler tarafından da paylaşılmasının, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincini gerekli kıldığına dikkat çekilen açıklamada, çocuğun güvenliği ve üstün yararı gözetilerek sosyal medya mecralarında kayıp çocukla ilgili paylaşımların kaldırılmasının büyük önem taşıdığı da vurgulandı.

Medya Etik Kurulu, tüm yayın kuruluşlarına ve bireylere bu konuya hassasiyet gösterme çağrısında bulundu.