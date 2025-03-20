Medya Etik Kurulu, “Sahte satış sözleşmesi ile Para Temin Ettiği İddia Edildi” başlığı ile 19 Mart tarihinde yayınlanan haberlerle ilgili şikayeti değerlendirerek Kamalı Haber Ajansı, Mağusa Haber Ajansı, Yeni Bakış Gazetesi, Habirehaber, Topuz Gazetesi, Gazetda ve Kıbrıs Gerçek Internet sitesini oybirliği ile uyardı. Kurul bu kuruluşlara ivedilikle haberlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısında da bulundu.

Medya Etik Kurulu yazılı açıklamasında Kamalı Haber Ajansı, Mağusa Haber Ajansı, Yeni Bakış Gazetesi, Habirehaber, Topuz Gazetesi, Gazetda ve Kıbrıs Gerçek Internet sitesinin söz konusu haberle ilgili yayınlarında Gazetecilik Meslek İlkelerinin “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır” diyen 4. Maddesinin açıkça ihlal edildiğini kaydetti.

Kurul, Ayşe Kamkam ve Halil Vadilili’nin şikayeti üzerine ilgili gazetelerle iletişime geçtiğini, bazılarının haberlerini yeniden düzenlemesi neticesinde ileri işlem yapmama kararı aldığını belirtti. Kurul, bu kapsamda, Kıbrıs Postası ve Haberkıbrıs haberlerini düzenlediği, Havadis’in haberinde de bir ihlal tespit edilmediğini ifade etti.

Medya Etik Kurulu KKTC Anayasası tarafından koruma altına alınan masumiyet karinesine saygılı olunması ve evrensel bir etik ilke olan bu konuda daha hassas davranılması çağrısında da bulundu.