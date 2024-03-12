Medya Etik Kurulu (MEK), Güney Kıbrıs’ı temsilen AKEL milletvekili olarak Avrupa Parlamentosunda yer alan Niyazi Kızılyürek’in “yanıt hakkını kullanarak gönderdiği açıklamanın yayımlanmaması gerekçesiyle”, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) oy birliğiyle uyarılmasına karar verildiğini açıkladı.

MEK açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’na yeniden aday olan AP Milletvekili Kızılyürek’in, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile ilgili olarak Medya Etik Kurulu’na (MEK) şikâyette bulunduğu kaydedildi. MEK açıklamasında, şikayete göre; “Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Kızılyürek’in adını anarak bazı açıklamalar yaptığı ve bakanın söyleşisinin 28 Şubat tarihli bültende yayımlandığı, Kızılyürek’in yanıt hakkını kullanarak TAK’a bir açıklama gönderdiği ve onun açıklamasının yayımlanmadığı” kaydedildi.

Açıklamada, TAK’ın, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin “Tekzip ve cevap hakkına saygı gösterilmesi gerektiği” ilkesine uygun davranmadığı savunuldu. Açıklamaya göre, söz konusu gerekçeyle, TAK’ın oy birliği ile uyarılmasına karar verildi.