17. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali” kapsamında  YENDER organizasyonuyla düzenlenen “Medoş Lalesi Resim Yarışması” sonuçlandı.

 

Erenköy- Karpaz Belediyesi sponsorluğunda  düzenlene yarışmaya  bölge ilk ve orta dereceli okulalrı katıldı. Ödül alan resimler ile sergilenmeye değer bulunan resimler pazar günü  Avtepe İlkokulunda sergilenecek

 

 Belediyeden yapılan açıklamaya göre yarışma sonuçları şöyle:

İlkokullar: Birinci: Nil Hayat Yeşilbulut ( Yenierenköy İlkokulu 5.sınıf )

İkinci: Selamet Beyza Kaya ( Yenierenköy İlkokulu 3. sınıf )

Üçüncü: Özüm Soykut ( Yenierenköy İlkokulu 4.sınıf )

 

Ortaokullar: Birinci: Aygül Alevkayalı (Erenköy Lisesi 8B)

İkinci : Müberra Şahin ( Erenköy Lisesi 7A )

Üçüncü : Yaren Gedik (RTE Dipkarpaz Ortaokulu 8E)

YENDER Özel Ödülü

Elanur Aygün ( Erenköy Lisesi 8A )

Salih Miraç Güngör (Erenköy Lisesi 6B)

 

 Sergilenmeye değer resimler

 İlkokullar:

 Şehit Menteş Zorba İlkokulu

 Muhammed Ali Sevindik

 Bahtiyar Barış

 Zenan Ruken Gülevi

 Şenel Su Mihmat

 

Ziyamet İlkokulu

Yusuf Mercan

 Esmanur Kaçmaz

 Melike Talay

 Havin Kızıl

 Ezel Temel

 Orhan Ayağ

 

Yenierenköy İlkokulu

Şerife Eldem Birand

 Canel Koroğlu

 Rabia Soydeğer

 Mina Özkılıç

 Hayriye Eylül Özbayrak

 Hüseyin Hazar Aydener

 Derin Alnur

 Huriye Gencer

 Ela Soytürk

 Sami Gündeş

 Lütfi Lütfioğlu

 Vedat Efe Teyarecioğlu

 

Koopbank Çalışanları, Koopbank Ormanı’na Fidan Dikti Koopbank Çalışanları, Koopbank Ormanı’na Fidan Dikti

Ortaokullar

 

Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu

Agit Coşkun

 Zeynep Efe

 Şeymanur Biçmen

 Yağmur Acun

 Defne Güngör

 Bermal Güner

 Mustafa Buğra Ölmez

 Sadiye Duran

 Ahmet Yiğit Göndermez

 Nazlı Çolak

 

Erenköy Lisesi

Mustafa Mert Şahin

 Medine Güngör

 

 

 

 