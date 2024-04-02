Dinçyürek: “Sağlıktaki eksiklerin farkındayız. Mevcut insan kaynakları ve imkanları da dikkate alarak var gücümüzle çalışıyoruz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Eksiklerin farkındayız. Mevcut insan kaynaklarını, mevcut imkanları dikkate alarak var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda sağlıkla ilgili eleştirileri yanıtlayan Dinçyürek, ülkede tüberküloz ve PPD testi konusunda sorun olmadığını kaydederek, “Tüberküloz artmıyor. Veriler elimizdedir. Endişe edecek bir tablo yok” dedi.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Keyfi Uygulamalar Kabul Edilemez” konulu güncel konuşma yaptı.

İlaç Eczacılık Dairesi müdürünün emekliliğine bir yıl kala baskılara dayanmayarak istifa ettiğini, müdür olabilecek diğer ismin de 5 yıl kala emekliliğini istediğini ifade eden Besim, Sağlık Bakanlığının “daire müdürünün eczacı olması şartını” kaldıracak düzenleme hazırladığını ve kendilerinin de buna karşı ciddi mücadele verdiklerini söyledi.

Filiz Besim, hükümetin ilaca para ayırmadığını, ihaleleri zamanında yapmadığını, ilaç takip sistemini kurmadığını ifade ederek, İlaç Eczacılık Dairesinde “kaos ve kargaşa” olduğunu savundu.

Buraya liyakata dayalı bir atama yapılması gerektiğini kaydeden Besim, İlaç Eczacılık Dairesi’nde çalışma barışının bozulmamasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun “90 yaşındaki bir hastanın reçetesine kadın doğum ilacı yazıldı” açıklamasında bulunduğunu ifade ederek, bunu eleştiren Besim, doğum kontrol ilaçlarının sigorta kapmasında olmadığını hatırlattı.

Besim, Sağlık Bakanlığının nakil tüzüğünde yaptığı düzenlemeyle sendikaları sürecin dışında bıraktığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığını “keyfi” uygulamalarda bulunmakla suçladı.

Filiz Besim, Gazimağusa Hastanesi’nde on-call nöroloji doktoru olmadığını, beyin kanaması geçiren hastanın bu nedenle Lefkoşa’ya sevk edildiğini ve şu an özel bir hastanede ölüm kalım savaşı verdiğini belirtti.

Verem vakalarıyla ilgili de konuşan Besim, “Riskli olan dirençli tüberküloz vakalarında artış var. Sağlık Bakanlığı bir türlü PPD testini almıyor” dedi.

KTAMS üyesi stenografların Meclisteki grevine de değinen Filiz Besim, doktor raporunun tavsiye olmadığını, 21 günü aşan durumlarda kurul raporu alınması gerektiğini söyledi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amacağlu, Besim’i yanıtladığı konuşmasında, sağlıkta uzman olmadığını ancak bir bürokrat olarak her dönemin kendine has eksiklikleri olduğunu belirtti.

Kendisinin Maliye Bakanı, Filiz Besim'in de Sağlık Bakanı olduğu dönem Gazimağusa Hastanesinde lamba eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamadığını söyleyen Amcaoğlu, bu konuda gereğini yaptığını anımsattı.

Besim’in söylediklerinin tümünü not aldığını ve konuları ilgili yerlere aktaracağını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nda her şeyin onaylandığıyla ilgili eleştiriyi de yanıtlayan Bakan Amcaoğlu, okumadan hiçbir şeyi imzalamadığını ve görüşünü her zaman ifade ettiğini kaydetti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise cevabi konuşmasında, Besim’i her fırsatta sağlığı bahane edip muhalefet yapmakla suçladı.

“Sizin dönemimizde ne yapıldı?” diye soran Dinçyürek, “Yapılanları yok sayıp, sağlıktaki her noktayı muhalefet için kullanmak yerine, daha iyiyi birlikte nasıl yapabiliriz, gelin bunu konuşalım” dedi.

İlaç Eczacılık Dairesinden iki kişinin emeklilik talep ettiğini söyleyen Hakan Dinçyürek, yasa değişikliğinin daireyi müdürsüz bırakmamak için yapıldığını ve kamuda çalışan iki eczacıyla temaslarının sürdüğünü belirtti.

Dinçyürek, “İlaç Eczacılık Dairesindeki mevcut yapıdan mutlu değiliz, bunu da değiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Besim’in sözünü ettiği hastanın yaşadığını, Gazimağusa Hastanesindeki nöroloji doktoru eksikliğine bağlamanın insafsızca bir eleştiri olduğunu ifade eden Dinçyürek, Lefkoşa’ya sevk edilen hastanın tetkiklerinin yapıldıktan sonra evine gönderildiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda soruşturma başlattığını söyledi.

3 nöroloji uzmanının ihtisasını tamamladığını, ailevi nedenlerle KKTC’ye gelemeyeceklerinden bu konuda kendilerinden onay yazısı istediklerini kaydeden Dinçyürek, mecburi hizmetlerin burada yapılması gerektiği hatırlatılarak, öyle bir onay yazısının verilmediği belirtti. Dinçyürek, ülkeye gelecek ilk nöroloji uzmanının Gazimağusa Mağusa Hastanesine görevlendirileceğini vurguladı.

“Sağlıktaki eksiklerin farkındayız. Mevcut insan kaynakları, mevcut imkanları da dikkate alarak var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Dinçyürek, ülkede tüberküloz ve PPD testi konusunda sorun olmadığını kaydetti. “Tüberküloz artmıyor. Veriler elimizdedir. Endişe edecek bir tablo yok” diyen Hakan Dinçyürek, verilerin pandemi öncesinden geride olduğunu ve kamuoyunda vakalarda artış olduğu yönünde algı yaratmanın doğru olmadığını söyledi.

Dinçyürek, nakil tüzüğünde yapılan değişikliğe de işaret ederek, “Ne yaptıysak yasalara uymak için yaptık” diyerek hiçbir sendikayı dışlamadıklarını belirtti.

-Besim

Yeniden söz olan CTP Milletvekili Filiz Besim, sağlıkta asla siyaset yapmadıklarını belirterek, “fırsatçı muhalefet” eleştirisini reddettiğini ifade etti.

Besim, “Keşke bizim dönemimizi sorgulamak yerine kendinizden önceki UBP Sağlık bakanlarını sorgulasanız. Sağlıkta 5 yılda çok sistemler kurulabilirdi” diye konuştu.