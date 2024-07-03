Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında komitelerden gelen tasarı ve öneriler görüşülüyor.

Bu çerçevede ilk olarak Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi ele alındı. Hukuk, Siyasi İşleri ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Öneri’nin komiteye çekilmesini önerdi.

-İncirli: “Komiteler ciddi bir zaman baskısı altında çalışıyor”

Bunun üzerine söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, iktidarı Meclis’te yaşanan nisap sorunu dolayısıyla eleştirerek konuşmasına başladı.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi’nin uzun zamandır Komite’de görüşüldüğünü kaydeden İncirli, Önerinin ikinci görüşmesinin bugün yapılması gerektiğini ve Meclis İç Tüzüğü’nün çiğnendiğini vurguladı. Birçok yasada komitelerin ciddi bir zaman baskısı altında çalışıldığını söyleyen İncirli, yapılan her hatalı işin bedelini halkın ödediğini vurguladı.

Yasemi Öztürk yerinden söz alarak Komite’de Öneri’nin Kasım 2023’te geçtiğini, apar topar hazırlanmadığını, çok emek verilerek hazırlandığını belirtti.

İncirli, yapılmak istenenin Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğunu yineleyerek, “Komite’ye çekecekler, sonra ivedilik alacaklar… Bu sahtekarlıktır.” dedi.

-Atun: “Onaylanan yasa veya önerinin Genel Kurul'a gelme süresinin belirlenmesi gerek”

UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak, bugün Meclis’in gruplar arası mutabakatla olağanüstü toplandığını anımsattı. “Bu yasa Komite’de yedi kez görüşüldü. Bugün de bizim yüklü bir gündemimiz var.” diyen Atun, bugün yapılan uygulamanın İç Tüzük’teki ilgili maddeden alınan yetkiyle yapılacağını kaydetti.

Atun, CTP’li milletvekillerinin komitelerdeki çalışmalara koydukları katkılardan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, teşekkür etti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, bahse konu önerinin sekiz aydır neden Genel Kurul’a gelmediğini sordu.

Sunat Atun ise, yaz aylarında iç tüzük yenilenecekse, komitelerden onayladıktan sonra tasarı veya önerinin Genel Kurula gelme süresinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

-Şahali: “Şu anda yaşadığımız şey son derece sıra dışıdır”

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz aldı ve bugünkü bileşimin gündemine ilgili öneriyi hükümet kanadının aldığını kaydederek, “Şu anda yaşadığımız şey son derece sıra dışıdır.” dedi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise yerinden söz alarak, 2024 yılında geçen yasalarla ilgili istatistikleri paylaşarak, her birleşimde ortalama 2,2 yasa yapıldığını aktardı.

Ardından konuşmasına devam eden Şahali, Hükümete “hesapsız kasap” benzetmesinde bulundu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da yerinden “Bu yasayı neden komiteye çekiyorsunuz?” diye sordu, gerekçesinin açıklanmasını istedi. Sorular üzerine Atun, vekillerin bu soruları Komite’de sorabileceğini söyledi.

Sonrasında Öneri oy çokluğu ile kabul edildi ve bahse konu Öneri hakkında ivedilik kararı istendi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ivedilik talebi üzerine yeniden söz aldı. 23 Kasım 2023’te Komite’deki mesaisi tamamlanan Öneri hakkında ivedilik istenmesini eleştiren Şahali, izahat istedi.

Sonrasında ivedilik kararı oy çokluğuyla alındı.

-Komite toplandı

Öte yandan Meclis Genel Kurulu devam ederken Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, saat 17.00'de geri çekilen Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi'ni görüşmek üzere toplandı.

-Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurul'da ardından Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na geçildi ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarı’ya ilişkin raporu okundu. Tasarı’ya ilişkin ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı.

Ülkede konuta erişimde sıkıntılar yaşandığını ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasının elzem olduğunu belirten Barçın, konuta erişimin nedenlerinin tartışılması gerektiğini vurguladı.

İnsanların insan gibi yaşayabileceği evleri geçmişte alabilirken bugün “kümes” gibi evleri borçla zor şekilde alabildiğini belirten Barçın, sosyal konutun bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bizim vatandaşların konuta erişim hakkı konusunda CTP olarak sorumluluk hissettiklerini vurgulayan Barçın, hazırlanan yasayı “Sosyal konut bahane, rant şahane.” sözleri ile özetledi.

Yasaya göre yapılacak sosyal konutların ihalesiz, teklif alınarak yapılacağını aktaran Barçın, teklifin sadece yapı kooperatiflerinden alınabileceğini belirterek, ülkede bir tane yapı kooperatifi olduğunu aktardı. Barçın, sadece 13 müteahhidin üye olduğu kooperatifin sermayesinin olmadığını kaydederek, “Bu kooperatifin geçmişte yaptığı bir ev var mı? Bir çekici var mı?” diye sordu.

Bu kooperatifin bir tane kurucu üyesinin bile Komite toplantısına katılmadığını, toplantıya Müteahhitler Birliği Başkanı'nın katıldığını ekleyen Barçın, Yasa’ya göre kooperatife müteahhitlerin yüzde 80’inin kayıtlı olması gerektiğini de belirterek, Komite’de Müteahhitler Birliği Başkanı'nın kooperatife müteahhitlerin yüzde 80’ini üye yapacağı sözünü verdiğini aktardı. Kooperatife müteahhitlerin yüzde 80’inin üye olması koşulunu yasaya bu söz üzerine konduğunu savunan Barçın, “Böyle yasa mı yapılır?” diye sordu.

-Oğuz: “Hükümet rant peşinde değil, ülkedeki konut ile ilgili sorunu çözme peşinde”

Devrim Barçın’a yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sosyal konutun elzem olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak, hükümetin rant peşinde değil, ülkedeki konutla ilgili sorunu çözme peşinde olduğunu vurguladı.

Maliyetleri belirlemek üzere bir kurul kurulduğunu da aktaran Oğuz, halkın beklediği projeyi daha başlamadan karalamanın doğru olmadığını kaydetti. Konutların 60-140 metrekare arası farklı ebatlarda olacağını anlatan Oğuz, bunların metrekaresine göre bir maliyeti olacağını ve maliyet üzerine kooperatifin yüzde 5 kâr marjı olacağını konulacağını aktardı.

Hükümetin bir sosyal konut fonu oluşturduğunu anımsatan Oğuz, Yasa’da kırsal kesimlerle ilgili de düzenlemeler de olduğunu belirtti.

-Barçın: “Müteahhitlerin teklif vermesi neden engellendi?”

Yeniden söz alan Barçın, bahse konu kooperatifin hiçbir temsilcisinin komite toplantısına gelmediğini yineledi.

Dursun Oğuz yerinden, “Gelseydi adrese teslim olurdu.” yanıtını verdi. Konuşmasına devam eden Barçın, “Bu kooperatifle hiç görüştünüz mü?” diye sordu.

Hukuki öngörülebilirliğin önemine vurgu yapan Barçın, şu anda sadece 13 üyesi olan kooperatifin ülkedeki müteahhitlerin yüzde 80’inin üyesi olacağının garantisi olmadığını söyledi. Barçın, kooperatiften ayrı olarak müteahhitlerin teklif vermesinin neden engellendiğini de sordu.