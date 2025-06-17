Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclisi bilgilendirdiği kapalı oturum tamamlandı. Genel Kurul, güncel konuşmalar gündemiyle devam ediyor.
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Toplantıda ilk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi ile Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışmasına olanak sağlanmasına ilişkin tezkereler oy birliğiyle onaylandı.
Ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi.