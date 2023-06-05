Bu kısımda ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı ve “Çalışma Bakanlığındaki usulsüzlükler” konulu güncel konuşma yaptı.

-Barçın

Barçın, Çalışma Bakanlığı’nın çalışma izinleri ile ilgili yaptığı denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerin, kesilen idari cezaların, geriye dönük düzeltmeler yapılıp, kayıt dışılığın teşvik edildiğini ve cezaların iptal edildiğini anlattı, eleştirilerde bulundu.

İş Yasası’na yönelik kesilen para cezalarının hiçbir şekilde iptal edilemeyeceğini de ifade eden Barçın, yabancıların çalışma izinleri ile ilgili cezalar ve yatay geçişlerle ilgili olan Savcılık görüşünü paylaştı.

Barçın, bu konuda birçok yasaya aykırı işlemler olduğunu ifade ederek, iptal edilen idari para cezalarının tekrar kesilmesi ve yasaların uygulanması gerektiğini söyledi, elindeki evrakları bakanla paylaşacağını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda orman işçileri ile ilgili yapılan sözleşmelerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nda bazı çalışanların yasalara aykırı çalıştırıldığını ifade eden Barçın, bu konudaki şikayet dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu.

- Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, ihbar olarak kabul ettiği bu konularda araştırma başlatacağını söyledi. Taçoy, çalışma izinlerinde yatay geçişlere karşı olduğunu ve yeni düzenlemeler yapacaklarını ifade ederek, çalışma izinleri ile ilgili yapılmasını planladığı değişikliklerle ilgili bilgiler verdi.

Taçoy, çalışma izinleriyle ilgili sorumlulukların kimde olacağı ile ilgili soru işaretlerini giderme yolunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, cezaların da takipçisi olacağını kaydetti.

Uzlaşım Komitesi’nin toplanıp hastanede çalışanların haklarının gasp edilmeden ödenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Taçoy, orman dairesi ile ilgili ihbarı da değerlendirip çalışma yapacağını söyledi.

Çalışma izinlerinin daha disipline edilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirten Taçoy, sorumlunun işveren olduğunu, çünkü işveren yoksa çalışanın adaya gelemeyeceğini, o yüzden yatay geçişleri de durdurmak için çalışma yapacaklarını kaydetti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “2023 Mali Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması nerede” konulu güncel konuşma yaptı ve “anlaşma nerede” diye sordu, “bu anlaşmayı, gerçekten imzalandıysa görmek istiyoruz, bu anlaşma Meclise gelmeli, nerede” dedi. Şahali, anlaşmanın içeriğine dayalı sorular sorarak, örneğin ülkeye bu anlaşma kapsamında ne kadar katkı sağlandığını sordu.

Şahali, anlaşmaya yönelik madde madde sorular sorarak, okul, hastane, akıllı kavşak sistemi, depreme hazırlık, sanayi bölgeleri gibi konularda ne yapıldığını sordu, halk yararına bir şey yapılmadığını söyledi.

Meclis’in yasama yılı sonuna gelinmesine rağmen anlaşma ile ilgili hiçbir şey göremediğini ifade eden Şahali, eleştirilerde bulundu, anlaşmanın içeriğini istedi, neden “saklandığını” merak ettiğini dile getirdi. Hükümete güvenmediklerini ifade eden Şahali, “devlet ciddiyeti” istedi.

Taçoy da söz alarak, 31 Mart günü anlaşmanın imzalandığını ve Meclis kapanmadan gündeme geleceğini söyledi. Kimsenin kuşkusunun olmamasını isteyen Taçoy, anlaşmanın bir hafta içinde Meclise geleceğini ve Türkiye’deki seçimler vesilesiyle gecikme olsa da içeriğinin herkes tarafından öğrenileceğini kaydetti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın yerinden söz alarak, sorduğu soruya karşılık cevap veren Taçoy, anlaşmanın henüz yürürlükte olmadığını, eski anlaşmanın geçerli olduğunu belirtti.

KKTC devleti malı olan Engelli Yaşam Evinin de tamamlandığını ancak tesise bir hırsız tarafından zarar verildiğini ve kabloların çalındığını ifade eden Taçoy, zararın giderilmesi için Merkez Bankası’nın destek verdiğini, ancak bunun yanında Personel Dairesi ile yasa konusunda sıkıntı yaşandığını ve bunu aşmak için çalıştıklarını anlattı.

Devlet, Vakıflar İdaresi ve sivil toplum örgütlerinin binanın hizmete açılması için çalıştığını ifade eden Taçoy, yasa çalışmalarında gelinen aşamaya işaret etti, burada kadrolu değil, sözleşmeli personel olması gerektiğini söyledi.

-Hamzaoğulları

“Atama hükümetin İskele Karpaz’a bakış açısı” konulu güncel konuşma yapan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabildiğini, çünkü hükümetin 6 aydan beridir yeni anlaşma çerçevesinde Türkiye’den katkı almadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, yaşam evinin 10 yıldır yapılamadığını, Karpaz bölgesine de söz verildiğini ancak bir türlü hayata geçirilemediğini ifade ederek, Karpaz bölgesinin kaybedilmek üzere olduğu uyarısında bulundu, hükümetin okullara, eğitime, çocuklara, gençlere bölgeye önem vermesini istedi.

Bölgede fakir insanların artık mal alabilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Hamzaoğulları, belediyelere de büyük görev düştüğünü söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar yapılıyor.

CTP Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli, geçiş noktalarıyla ilgili konuştu.

İncirli, hükümeti eleştirdiği konuşmasında “Ne eğitimde, ne sağlıkta ne güvenlikte, ne ekonomide tedbir yok, yapılan iş yok. Hal böyle olunca ülkedeki insanların ıstırabı giderek artıyor” dedi.

Hükümet bu sorunları çözemediği için tehlikenin giderek büyüğünü belirten Sıla Usar İncirli, “Ekonomik kriz içindeyiz. İnsanlar her geçen gün yoksullaşıyor. Göçün artacağının işaretlerini yaşıyoruz. Yalnızca gençler değil, aile kurmuş insanlar bile yurt dışına gitmenin planlarını yapıyor” şeklinde konuştu.

Geçiş noktalarının iki toplumun birbirine yakınlaşması için önemli olduğunu belirten Sıla Usar İncirli “Geçiş noktaları hükümettekilerin hiç ilgilenmediği bir konu” görüşünü dile getirdi.

Sıla Usar İncirli, geçiş kapılarının artırılmasının trafik, sosyal bağ, ekonomi ve siyasi açıdan ihtiyaç olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de bu yönde çağrısı bulunduğunu söyleyerek, “Ekonomik kriz içindeyiz. Bunun üstesinden gelebilmek için iki toplumun ticari faaliyetleri önemli. CTP olarak bu konuda defalarca çağrı yaptık.” dedi.

2003’te kapıların açılmasında CTP’nin emeğinin çok büyük olduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, “Bunun sonraki sürece örnek olması gerek” diyerek Haspolat, Mağusa, Baf ve Akıncılar gibi yerlere geçiş noktası açılmasının önemli olduğunu belirtti.

Sıla Usar İncirli, “Ülkenin her yerine geçiş noktası açılması için devletin başındakilerin çalışma yapması gerek. CTP, daha önce yaptığı ve başardığı gibi geçiş kapılarının sayılarının artırılmasını sağlayacak. Kıbrıslı Türklerin buna gerçekten ihtiyacı vardır. Bu ülke gerçekten birleşirse gerçek potansiyel ortaya çıkabilir. Biz bunun farkındayız” şeklinde konuştu.

Metehan sınır kapısında büyük bir eziyet yaşandığını, hükümetin gözlerini ve kulaklarını buna kapadığını savunan Sıla Usar İncirli, insanların beklemekten bezdiğini söyleyerek hükümeti bu konuya önem vermeye çağırdı.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sıla Usar İncirli’yi yanıtladığı konuşmasında, 2003’te sınır kapısı açıldığında hükümette UBP ve DP’nin olduğunu anımsattı.

Kapılar açıldığında dikkatlerin burada olduğunu ancak o gün Atina’da Kıbrıslı Türklerin aleyhine bir protokol imzalandığını söyleyen Taçoy, “Bazı şeyleri hanemize kazanım olarak yazarken kaybettiklerimizi de dikkate almak gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın geçişlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildiğini belirten Taçoy, yakında bunun duyurulacağını söyledi.

Geçiş noktalarının artırılmasının, sivil hizmet görevlileri ve gümrük personeli sayısının artırılması demek olduğunu belirten Taçoy, her geçiş noktasının bir gümrük kapısı diye nitelendirildiğini, personelin de çoğaltıldığını kaydetti.

Kara sınır kapılarının rahatlatılması için her iki tarafın da çalışma ve yatırım yapması gerektiğini kaydeden Taçoy, KKTC, Güney ve BM’nin bir araya gelmesiyle bunların düzeltilebileceğini dile getirdi.

Taçoy, kimlik kontrolünün elektronik aygıtlarla yapılmasına yönelik soru üzerine, “KKTC’ye ayrı bir geçiş vermek gerekir ki çipli kartla geçiş olabilsin. Bunun için geçiş noktasının genişletilmesi gerek…İlk hükümete geldiğimizde Sayın Başbakan ile sınır kapılarını tek tek gezdik. Hepsi için ayrı ayrı projeler de düşünüldü. Genişleme iki tarafın anlayışıyla yapılabilir. Bu gibi çalışmalar komitelerde konuşuluyor. Tutanakları da okursanız, göreceksiniz… Yeni kapıların açılışı da mevzu bahistir” dedi.