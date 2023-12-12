Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı ele almaya devam ediyor. Genel Kurul’da, Başbakanlık bütçesiyle ilgili konuşmalar sürüyor.

CTP Milletvekili Sami Özusulu’dan sonra söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat da, Başbakan Ünal Üsel’in sağlık sorunlarına değinerek, Başbakan Üstel’in Meclis Genel Kurulu toplantılarına katılım oranını eleştirdi.

Başbakanlık bütçesini tartışırken başından başlamak gerektiğini ifade eden Talat, “Bu başbakan meşru bir başbakan değildir” dedi.

Talat, UBP’nin kurultay sürecine değinerek, Başbakan Ünal Üstel için “Sonuç olarak, seçilip atanmış bir başbakana sahip olduk. Sayın Ünal Üstel’i başarılı ve yeterli bir başbakan olarak da görmüyorum” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde yaşananlara dikkat çeken Talat, "jet skandalı gibi bir şaibenin başındaki kişi olan başbakandan topluma bir hayır gelemeyeceğini" savundu.

İstihdamı silah yapmanın memlekete ne kazandıracağını soran Ongun Talat, partisinden istifa etmesi için CTP üyelerinin sistematik bir şeklinde tehdit edildiğini söyledi.

Başbakan Üstel’in olgular üzerinden değil, algılar üzerinden görev ifşa ettiği görüşünü dile getiren Talat, Başbakan Üstel’in Meclis kürsüsünden konuşmamasını, eleştirileri cevaplamamasını eleştirdi.

Başbakanlığa sınavsız münhalsiz işe alımları da eleştiren Ongun Talat, YDÜ’ye kiralanacak bir arazi konusunda Vakıflar İdaresi ve Başbakanlık arasında bir anlaşmazlık olduğunun söylendiğini, son durumun ne olduğunu öğrenmek istediklerini kaydetti.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun ne işe yaradığını, ne iş yaptığını soran Ongun Talat, bu dairenin kaç tane mesele inceleyerek, kaç tane rapor hazırlandığını öğrenmek istediğini söyledi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun resmi bir sitesi olmadığına işaret eden Talat, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yasal mevzuatına bakıldığında, kurulun yetki alanlarına giren başka kurumlar olduğunu, işleyip işlemediği belli olmayan bu kurula çok da ihtiyaç olmadığını kaydetti.

Askeri Suç ve Cezalar Yasası ve Ceza Yasası ile ilgili CTP’nin değişiklik önerisi sunduğunu hatırlatan ve son durumun ne olduğunu öğrenmek istediklerini ifade eden Talat, Türkiye’ye girişi yasaklanan kişiler ile ilgili yapılan çalışmaları da sordu.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması'na dikkat çekerek, anlaşmanın içeriğine değindi.

Bu anlaşmada pek çok makro ekonomik hedef yanında birçok planlamalar yapıldığına işaret eden Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in hükümetin başı ve konunun muhatabı olarak, Genel Kurul’da bulunarak, sorularını yanıtlaması ve eleştirilere cevap vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Krediler ve hibelerde temel yaklaşımın ne olduğunu soran Şahali, KKTC kamu maliyesinin dış kaynak ihtiyacının azaltılması için ne yapıldığını sordu.

2023 bütçesinde, 1 milyarlık bir bütçe fazlası öngörüsü bulunduğunu, dış kaynak girişi olmadığı halde bu bütçe fazlasının nasıl olabildiğini öğrenmek istediğini belirten Şahali, “Biz kendi cari giderlerimizi karşılayan bir yapıya sahip olabiliyorsak, ortada bir bağımlık hali yok" dedi.

Şahali, dolayısıyla TC ile 2024 yılında yapılacak anlaşmada da dış kaynak bağımlılığına atıf yapan bir anlaşma hükmü olup olmayacağını sordu. Şahali, bu durumda TC ile yapılacak anlaşmaların mantık ve gerekçelerin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Yıl sonu tahminlerinin bütçe görüşmeleri yapılırken netleşmesi gerektiğini belirten Şahali, Kasım ayı mali bilançosunun hâlâ yayımlanmamasını eleştirdi.

TC ile yapılan anlaşmaların doğru zemine oturtulmasının, doğru tespit yapılması bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Şahali, bağımlılık ilişkisinden çıkabilecek sorunlara işaret etti.

Bütçenin fazla vermesinin, devletin eksik hizmet verdiği anlamına geldiğini, bir başarı değil başarısızlık olduğunu ifade eden Şahali, şu anda kriz yönetimi mevcut olmadığını, dolayısıyla bütçe fazlasının nereden geldiğini sordu.

Yerelde üretilen ve ithalatla gelen malların KDV oranları hakkında eleştirilerde bulunan Şahali, mali protokol imzalandıktan sora verim analizi yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğini kaydetti.

Reform destek ödeneklerine de değinen Şahali, bu konunda ayrıntılı bilgi istedi.

Merkezi Mevzuat Dairesi’nin unutulmuş durumda olduğunu söyleyen Şahali, Merkezi Mevzuat Dairesi’nin mutlak suretle güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

AB Koordinasyon Merkezi’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Şahali, Spor Dairesi’nin önemine değinerek, bütçesinin arttırılmamasını eleştirdi.

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı.