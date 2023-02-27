1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi



1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları'yla bilet fiyatlarının nasıl aşağıya indirileceği noktasında görüşmeler yaptıklarını ve birtakım iyileştirme yapıldığını söyledi.

THY’nin Türkiye’de uyguladığı tüm kampanyaların KKTC’de de uygulanacağını dile getiren Arıklı, Batum’un iç hatlara alındığını ve olumlu sonuçlar sağlandığını anlattı.

Bilet fiyatlarının yüksekliğinin farkında olduklarını dile getiren Arıklı, bilet başına 1420 TL vergi alındığını, bu konuda Maliye Bakanlığı’ndan ricada bulunduklarını ve bu kadar yüksek vergi aldıklarının farkında olmadıklarını kaydetti.

Maliye Bakanının kendilerine bilgi vereceğini dile getiren Arıklı, verginin 20 Euro’dan 25 Euro’ya çıktığını, bu konuda da araştırma yapacaklarını belirtti. T&T’nin aldığı 15 Euro’nun net olduğunu ve değişemeyeceğini dile getiren Arıklı, T&T’nin 15 Euro dışında bir ücret almadığını kaydetti.

Depremle ilgili hükümetin stratejik çalışmaları olduğunu dile getiren Arıklı, acil olarak okulların gözden geçirildiğini ve daha sonra da kamu binalarının gözden geçirileceğini ve eylem planı hazırlanacağını belirtti.

İmar planı konusunda kimseden bir şey kaçırıyor durumda olmadıklarını söyleyen Arıklı, komitede hep birlikte konuşarak orta yolun bulunmasının doğru olduğunu kaydetti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tekrar söz alarak, imar planının muhataplarla görüşülmeden geldiğini ve bu metnin yeni dertler açacağını kaydetti.

İmar yasa tasarısındaki değişikliklerin belli olduğunu, bu yasanın geri çekilerek çalışılması gerektiğini söyleyen Erhürman, tasarıın geri çekilerek bilimsel temelde çalışma yapılamasını istedi.

-1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporu onaylandı

Daha sonra Komite Başkanı Teberüken Uluçay, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporunu okudu.

Söz alan olmayınca tasarı görüşüldü ve oylandı. Tasarının bütünü, 36 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk tasarıyı okudu. Bu tasarı da 35 kabul ile oy birliğiyle kabul edildi.