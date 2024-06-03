Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu sona erdi. Meclis yarın saat 10.00’da toplanacak.

62. madde tahtında konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Tufan Erhürman'ın eleştirilerinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından yanıtlanmasıyla devam etti. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu’na UBP’nin aday gösterdiği Ümit İlhan ile CTP’nin aday gösterdiği Feridun Üstün’ün atanmasının onaylanmasının ardından genel kurulun bugünkü oturumu tamamlandı.-Çavuş

Arıklı'nın ardından söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sorularını yanıtladığı konuşmasında, üreticiye mağduriyet yaratmamak için fiyat güncellemesi yaptıklarını ancak girdi maliyetlerinin değişken olduğunu dile getirdi.

Uyulması gereken paritelere uyduklarını söyleyen Çavuş, yem ve süt paritesinin sürdürülebilirlik açısından iyi bir noktada olduğunu belirtti. Çavuş, verimlilik üzerine destekleme politikası hazırladıklarını ve mükellefiyetlerini yerine getirdiklerini söyledi. Et konusunda denetim yapılmasından mutlu olacaklarını dile getiren Çavuş, et konusunda yanlış bilgilendirme söz konusu olmadığını belirtti.

Çavuş, etle ilgili 1990 yılında yapılan tüzüğün günümüz şartlarına uymadığını, dolayısıyla değiştirildiğini söyleyerek, “Belki de bunu çok önce yapmalıydık. Art niyet arayarak veya saklayarak herhangi bir şey yapmadık” dedi.

Hükümetin dar gelirliye ulaşabilme ve bunu yaparken de üreticiyi koruma anlayışıyla yoluna devam ettiğini dile getiren Çavuş, narh uygulamasının cevap verdiğini söyledi.

Çavuş, ithal etlerin dondurulması ve çözdürülmesi konusunda basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tekrar söz alarak, Bakan Çavuş’un açıklamalarından arpa ve yeme zam geleceğini, süt ve süt ürünlerinin pahalılaşacağının anlaşıldığını söyledi.

Erhüman, daha ucuz et yenmesi amacıyla ithal et getirecek hükümetten girdi maliyetini artıracak bir durumda sübvansiyeyle devreye girmesinin beklendiğini belirtti. Erhürman, yapılacak denetimler sonucunda gıda mühendislerinin ithal ete onay vermemesi halinde etlerin ne olacağını sordu.

Denetim ve narh uygulamasına da değinen Erhürman, uygulamanın denetlenmediğini dolayısıyla narhın uygulamada olmadığını ileri sürdü.

Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi konusundaki açıklamalarını eleştirerek, bakanın kendisi hariç herkesi suçladığını savundu.

Bakan Arıklı’nın Ercan Havalimanı’na otel yapılmasına ilişkin CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun açıklamalarını yalanlandığını ve butik otel yapılacağını söylediğine işaret eden Erhürman, Meclis’te bulunan bir yasa tasarısının ise 350 yataklı otellere casino izni verilmesini içerdiğini söyledi. Erhürman, yaklaşık 530 yatak kapasiteli otele butik otel denip denemeyeceğini sorarak, “Bir şirket, karlı olmayan 530 kapasiteli oteli neden yapsın?” diye sordu.

-Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2 üyesi onaylandı

Genel kurulda daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu’na atanacak iki üyeyle ilgili raporun okunmasıyla devam etti. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk raporu okuduğu konuşmasında, adayların değerlendirildiğini ve UBP’nin aday gösterdiği Ümit İlhan ile CTP’nin aday gösterdiği Feridun Üstün’ün gereken nitelikleri taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Daha sonra rapor oylanarak, onaylandı ve iki üye yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Raporun onaylanmasının ardından Meclisin bugünkü toplantısı sona erdi. Meclis bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.