Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, kamuda çalışan ve emekliye ayrılmış kişilere sadece 2024 yılı için hayat pahalılığı ödeneği hakkının yılda üç kez uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 11 yasa tasarısı yer alıyor.

Yasa tasarıları şunlardır: