Cumhuriyet Meclisi'nin üçüncü yasama yılında Genel Kurul'un, 64 olağan, bir olağanüstü olmak üzere 65 birleşim yaptığı ve toplam 97 yasaya onay verdiği açıklandı.

Meclis Başkanlığına, 2 Ekim-24 Haziran tarihleri arasında, 74 yasa tasarısı ve 21 yasa önerisi sunuldu.

20 Haziran'a kadarki sürede 88 yasa Genel Kurul'da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Pazartesi günkü birleşimde ise 9 yasa Genel Kurulda onaylanarak, Cumhurbaşkanlığına havale edildi.

Meclisten yapılan açıklamada, 30 Haziran'da Meclis'in tatile gireceği, ancak komite çalışmalarının 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği ve 1 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meclisinin yeni yasama yılı olan dördüncü yasama yılına başlayacağı kaydedildi.