Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Hem yasama hem denetim işleviyle saat 12.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar ve sorular bölümü yer alıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Hem yasama hem denetim işleviyle saat 12.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar ve sorular bölümü yer alıyor.
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