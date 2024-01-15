Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Özersay Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı Özersay Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhine Başsavcılığa suç ihbarında bulunduklarını açıkladı

Hem yasama hem denetim işleviyle saat 12.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar ve sorular bölümü yer alıyor.