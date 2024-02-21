Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugünkü toplantısında, gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.00’da toplanan Komite’nin, ilk olarak, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın ikinci okunuşunu yaptığı kaydedildi. Açıklamada, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşunun bir sonraki toplantıda yapılacağı belirtildi.

Komite’nin daha sonra, gündeminde bulunan “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Konut Edindirme Birimi, KKTC Merkez Bankası, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Derneği’nden yetkililerin katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandığı İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Ahmet Savaşan’ın katıldığı ifade edildi.

Komite toplantısına ayrıca DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın katıldığı belirtildi.