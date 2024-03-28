Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak başkanlığında toplandı, “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan yanında CTP Milletvekili Ongun Talat ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, komite önce “Tasdik Memurları Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Komitenin tasarıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edeceği bildirildi.

Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite, daha sonra “Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komitenin bu tasarının görüşmesine de sonraki toplantıda devam edeceği kaydedildi.

“Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla ilgili komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Konut Edindirme Birimi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.