5 yasa, kamudaki çalışma saatlerine göre değiştirildi

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yaz ve kış mesaileri yerine tek tip mesai uygulanmasını düzenleyen yasa tasarıları, Meclis'in bugünkü olağanüstü birleşiminde oy birliğiyle kabul edildi.

Yasaların Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde, kamuda 18 Eylül'den itibaren haftalık çalışma süresi 39 saat olacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve13.00-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü olağanüstü toplantısında ilk önce bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Genel Kurul’un gündemindeki yasa tasarıları ile yasa önerilerinin üçüncü görüşmelerinin bugün yapılarak bütünün oylanmasıyla ilgili tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Kabindeki değişiklik nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki komitelerde de üye değişikliğine gidildi. Bakan olarak atanan isimlerin yerine, diğer milletvekilleri görevlendirildi. Bu kararlarla ilgili tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri içeren yasa tasarılarını görüşerek onayladı.

-Besim

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, söz alarak tasarılarla ilgili bilgi verdi.

Besim, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla kamuda 08.00-15.30 olarak düzenlenen çalışma saatlerinin 5 yasa tasarısında değişiklik yapılarak kamu sağlık çalışanlarına uyarlandığını, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda da bu yönde düzenleme yaptıklarını aktardı.

Besim, kamuda nitelik, verimlilik, liyakat için adım atılması gerektiğini ifade ederek, sadece yasal değişiklikle bunun sağlanamayacağını belirtti.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, kamudaki verimlilik ve çalışma saatleriyle ilgili söz aldı.

Kamuda verimlilik ve mesai saatleri konusunda sıkıntı olduğunu, vatandaşın hizmetten memnun olmamasının tek sebebinin mesai saati olmadığını ifade eden Baybars, “Yapılması gereken mesai saatini artırmak değil verimliliği artırmak… Pratik hayatın gereğine göre düzenleme yapılması çok daha mantıklıydı….” dedi.

Dünyada insanların teknolojik araçlar aracılığıyla hizmet aldığını ifade eden Baybars, e-devlet uygulamasına ne zaman geçileceğini sordu.

Baybars, “İnsanlar hâlâ kapı kapı gezip iş halletmeye çalışıyor. Yaratılan sistem memur için de vatandaş için de zül. Bakan, müsteşar değiştireceğinize bununla ilgilenin…” şeklinde konuştu.

-Berova

Daha sonra söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, e-devlet uygulamasının hayata geçirilmesinin hükümetin gündeminde olduğunu söyledi.

Berova, Türksat ve ilgili şirketle gerekli istişarelerin yapıldığını belirterek, komitede de bu konunun ele alındığını söyledi.

Özdemir Berova, çalışma saatlerinin yazda haftada 35 saat, kışta 40 saat olduğunu anımsatarak tasarılarla bu sürenin yaz-kış 39 saat olması için düzenleme yapıldığını anımsattı.

Meclis'te daha sonra Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.