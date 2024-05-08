Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle görüştü.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

KKTC heyetinde Canaltay’ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile Komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer aldı.

Canaltay burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortak çıkarları doğrultusunda, egemenlik, özgürlük, güvenlik, Anavatan Türkiye’nin garantörlük bağlantısı esas alınarak bir sonuca bağlanmasının samimi arzuları olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısında bulunması ve bu çağrıyı 2023 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında aynen tekrarlamasının Kıbrıs Türk tarihi açısından büyük anlam taşıdığını ifade eden Canaltay: “Ortadoğu’ya örnek teşkil etmesini isteyenler Anavatan Türkiye’nin bu çağrısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümeti tarafından ortaya konulan, Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen iki devletli çözüm önerisine gereken değeri vermelidirler.” dedi.

Canaltay, Anavatan Türkiye ile el-ele yürüyerek, var olan kardeşlik hukukunu daha da ileri noktalara taşıyarak geleceğin bugünden çok daha güzel olacağına, siyasi ve ekonomik başarıların da mutlaka yakalanacağına inandıklarını söyledi.

Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında “2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” adı altında imzalanan mutabakat metninde 11 reform alanında 85 eylemi gerçekleştirmek ve mali disiplin çerçevesinde, kamu maliyesi için gelir arttırıcı ve gider azaltıcı tedbir, reform ile yasaları hayata geçirmeyi amaçlandığını anımsatarak Komite olarak bu aşamada görevlerinin bilincinde birçok çalışmayı yürüttüklerini ve hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Meclis’ten geçen yasalar ve komitedeki tasarılar hakkında da bilgiler veren Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldıkları destekler çerçevesinde birçok alanda başarılı gelişimler gösterdiklerine değindi.

Canaltay sözlerini şöyle devam etti:

“Birlikte çalışmalarımızı devam ettireceğimize bizlerin inancı tamdır. Umuyoruz ki, KKTC hükümetinin yapacağı çalışmalarla artan nüfus nedeniyle sorun haline gelen yoğun trafik yükünü kaldırabilecek kara yollarına kavuşmamız, ekonomik kalkınmamız için önemli olan sanayi bölgelerimiz ile Güzelyurt ve Girne hastanelerimizden sonra inşallah Lefkoşa’da halkımıza çağdaş hizmet verecek yeni bir devlet hastanesi sizlerin desteğiyle hayata geçecektir.

Ayrıca, ülkemizdeki su ihtiyacından sonra elektrik enerjisi ihtiyacının enterkonnekte sistemle aşılması memnun edici olacaktır.

Tarımdaki gelişme için önemli olan Güzelyurt ovasının Anavatan Türkiye’den gelen su ile buluşturulması gerçekleşmiştir. İnşallah söz konusu Anavatan suyu en kısa sürede Mesarya ovasına da ulaştırılacaktır.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öğrenciler ve turistler için cazip bir alışveriş merkezi de olması gerektiğine işaret eden Canaltay, gerek uçak bilet fiyatlarının artması, gerekse gümrüklerin ve enflasyonun yüksek olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Canaltay, “Umarız ki iki ülke hükümetleri bu hususların iyileştirilmesi yönünde adımlar atacaktır.” dedi.

-Muş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminat altına alınması noktasında tam bağımsızlığına kavuşması ve bunun mücadelesinin verilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

KKTC’nin kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasında pek çok ortak çalışma yürütüldüğüne değinen Muş, bu çalışmaların ileriki süreçte de süreceğini belirtti.

Kıbrıs meselesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü desteklediklerini ifade eden Muş, bağımsız KKTC’nin dünya tarafından benimsenmesi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Muş, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda bu yönde iki yıl üst üste çağrılar yaptığını da anımsattı.

Açıklamaya göre ayrıca, Meclis heyetinin TBMM Başkan Vekili Celal Adan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

(HUR/GÜL) Fotoğraflı