Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı saat 18.30 sıralarında tamamlandı. Bir sonraki toplantı 13 Mart Pazartesi günü yapılacak.

-Kürşat

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat Genel Kurul’da, “Kooperatiflerde Neler Oluyor?” konulu güncel konuşma yaptı.

Kooperatiflerle ilgili bilgi veren Kürşat, kooperatiflerin halkın öz varlıkları olduğunu kaydetti. Kooperatiflerin amacından da bahseden Fide Kürşat, Kıbrıs’ta kooperatifçiliğin İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde kurulduğunu anlattı.

Ülkede güçlü kooperatifçilik yapısının siyasete kurban edildiğini ileri süren Kürşat, hükümet eliyle kooperatiflerin zayıflatıldığını savundu. Siyaset elini çekmedikçe kooperatiflerin önünün açılamayacağını kaydeden Kürşat, “Binboğa Yem Fabrikası’nda yandaşlara hibe yem verildiğini, borçların silindiğini ve bu şekilde zarara uğratıldığını” iddia etti. Kürşat, Binboğa Yem Fabrikası Müdürü hakkında 2 yıl önce açılmış dosya ile ilgili de bilgi talep etti.

Koop-Süt’ün yıllarca siyasilerin çiftliği gibi kullanıldığını öne süren Kürşat, halkın öz varlığı olan Koop-Süt’ün Genel Kurul tarihinin geçtiğini belirtti. Kooperatifler mukayyidinin görevlerine de değinen Kürşat, birçok kooperatife idare memurları atandığını ve genel kurulların yapılmadığını söyledi. Kooperatiflere idare memurları atanarak, yönetilmeye çalışıldığını belirten Kürşat, amacın ne olduğunu sorguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Kürşat, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal yönden güçlendirilmesi gerektiğini bu çerçevede kooperatiflerin önemli olduğunu belirtti.

-Birinci

CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, “Sağlıkta Devam Eden Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümetin sağlık konusunda sınıfta kaldığını savunan Birinci, ilaç sorununun kriz haline geldiğini, tedavilerinin aksamasından dolayı zarar gören vatandaşlar olduğunu söyledi.

“Bu konuda kriz masası oluşturulmalı” diyen Birinci, sadece Türkiye üzerinden değil tüm yolların denenmesi gerektiğini kaydederek, Güney Kıbrıs’la, dünya ile temas etmek gerektiğini belirtti. Altyapı eksik olsa da bunun planlanabileceğini dile getiren Birinci, bu konuda tahammül kalmadığını kaydetti.

Altyapı eksiklikleri ve nüfus artışından dolayı sağlık çalışanlarının zor durumda olduğunu, bazılarının istifa ettiğini bazılarının ise emekliye ayrıldığını anlatan Birinci, eksik branşlara takviye yapılması gerektiğini belirtti.

Deprem bölgelerinden şu anda Girne bölgesine gelen 400 aile, ortalama bin 800 kişi olduğunu dile getiren Birinci, Sağlık Bakanlığı’nın belediye ile iş birliği yaparak, onlara destek olması gerektiğini kaydetti. Bakanlığın yapacağı işleri Girne Belediyesi’nin üstlendiğini savunan Birinci, sadece Girne’de değil tüm bölgelerde aynı sorunlar yaşandığını ifade etti.

Sağlık Kurulu ile Türkiye’ye sevk edilen vatandaşların da ciddi sorunları olduğunu anlatan Ceyhun Birinci, parası olmayan vatandaşı ortada bırakmanın doğru olmadığını belirtti. Birinci, Sağlık Bakanlığı’na sorunlara çözüm çağrısı yaptı.

-Akpınar

DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Deprem ve KKTC” konulu güncel konuşma yaptı.

Bugün bir vekilden ziyade vatandaş olarak söz olmak ve taziyelerini sunmak istediğini ifade eden Akpınar, Türkiye’de yaşanan depremlerin aileler için felakete dönüştüğünü dile getirdi.

Adıyaman’da Gazimağusa TMK voleybol kafilesini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten Akpınar, “Enkaz altında kalan sadece çocuklarımız değil, hepimiz olduk” dedi. Akpınar, bir baba olarak evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını yaşadığını dile getirdi.

Kıbrıslı Türk anne babaların hayatlarının merkezine çocuklarını koyduğunu kaydeden Akpınar, İsias Oteli hakkındaki hukuk sürecinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Otel hakkında DAÜ’nün yayınladığı rapora işaret eden Akpınar, akıllara ziyan bir ihmal olduğuna vurgu yaptı. Adıyaman’da ve depremin etkili olduğu illerde görev alan ekiplere teşekkür eden Akpınar, halka da örnek seferberlik ve duyarlılığı nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Hükümetin İmar Yasası Değişikliği önerisi yasa hazırlığına imza atan 3 milletvekilinden biri olarak samimi olmadığını söyleyen vekillere de yanıt veren Akpınar, “İçiniz müsterih olsun” dedi. Akpınar, şahsına ve diğer vekillere yönelik algı süreci yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaydeden Kıbrıslı Rum öğrenciler için de başsağlığı dileyen Akpınar, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde yakınlarını, çocuklarını kaybeden ailelere de başsağlığı dileyerek, adalet arayışında sonuna kadar onlarla olacaklarını bildirdi.

Serhat Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

-İncirli

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli ,“Depremin Sosyal ve Ekonomik Artçı Sarsıntıları” konulu güncel konuşma yaptı.

Depremin sosyo-ekonomik olarak artçı sarsıntıları olduğunu ifade eden İncirli, “ülkede zor günlerden geçiyoruz” cümlesini samimi bulmadığını belirterek, hükümeti eleştirdi.

Şu anda hükümetin bahanesinin “deprem” olduğunu ve bunun ilk defa yaşanmadığını kaydeden İncirli, UBP’nin kemer sıkma politikası ve kesintilerin yeni olmadığını, gizli amacın bütçe açığını kapatmak olduğunu ileri sürdü.

Depremle birlikte ülkede yeni ihtiyaçlar ortaya çıktığını dile getiren İncirli, ülkenin deprem kuşağı içerisinde olması nedeniyle yapı stokunun değerlendirilmesi ve risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ülkeye gelen depremzedeler için de bir kaynak ayrılması gerektiğini ifade eden İncirli, bunların yapılması için maaşlardan kesintiye gidilmesine gerek olmadığını, kullanılabilecek kalemler olduğunu kaydetti.

Ekonomiyi daraltan değil, ekonomiyi hareketlendiren çalışmalar yapılması gerekliliğine işaret eden Sıla Usar İncirli, hükümetten beklentilerinin bu olduğunu belirtti.

Her geçen yıl ülkede yaşayan insanların gelirlerinden kaybettiğini dile getiren İncirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün en önemli talebinin eşitlik olduğuna dikkat çekerek, ülkede istihdama katılım oranının erkeklerde yüzde 49, kadınlarda yüzde 30 olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, genç işsizlik oranının ise 2022’de yüzde 21.4 olduğunu ifade etti.

Hastanelerde parol bile olmadığını kaydeden İncirli, gereğinin yapılması gerektiğini belirtti. Hükümetin tedarik zincirlerine alternatif bulmasının elzem olduğunu dile getiren CTP Milletvekili İncirli, ülkenin insanlarının korunmasının önemini vurguladı.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise söz alarak, İncirli’ye yanıt verdi. Toplanacak kaynağın ülkenin bütçe açığına gitmeyeceğini ifade ederek, mevcut binaların güvenliğiyle ilgili hükümetin çalışma başlattığını belirtti.

Ülkenin geleceğiyle ilgili bir sorun olduğunu ifade eden Oğuz, bu sorunun toplumsal dayanışma ile çözüleceğini dile getirdi. Deprem konusunda hazırlık yapılmasının önemini vurgulayan Oğuz, bunun toplumsal fayda olarak görülmesini istedi. Bakan Oğuz, bu amaç için toplanan bir kuruşun bile başka yere gitmesinin vicdanını rahatsız edeceğini kaydetti. Oğuz, bugünün günü kaybetmeme günü olduğunu belirtti.

-Şahiner

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Hükümet Tarafından Koruma Altına Alınan Yabancı Şirketlerin Vatandaşa Yüklediği Maliyet” konulu güncel konuşma yaptı.

Kamu İhale Yasası’nda bir delik açılmak istendiğini ifade eden Şahiner, yasada yapılmak istenen değişiklik gerekçesini okuyarak, bunun AKSA sözleşmesini uzatmak için yapıldığını ileri sürdü ve geri çekilmesini istedi.

“Doğrudan alımların peşkeş olduğunu” ileri süren Şahiner, doğrudan alımların bütçe açığının artmasına neden olduğunu kaydetti.

“Neden bu AKSA ısrarı?” diye soran Şahiner, özelin, Kıbrıs Türk halkına bir tek kuruş karı olmadığını ifade ederek, ısrarın anlaşılabilir olmadığını söyledi. Mart 2024’de sözleşmenin biteceğini ifade eden Şahiner, “AKSA Değişiklik Yasa Tasarısı” diye adlandırdığı Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile sözleşmenin uzatılamayacağını belirtti. Bu saatten sonra yapılması gerekenin yatırım olduğunu ifade eden Salahi Şahiner, yenilenebilir enerji yatırımlarının tartışılması gerektiğini söyledi.

İlgili şirketin düşmanı olmadığını ifade eden Şahiner, üretimde özelleşmenin pahalılıktan başka bir şey olmadığını, Kıb-Tek bünyesinde santral yatırımlarının elzem olduğunu kaydetti. Şahiner, halkın düşünülmesi gerektiğini belirtti.

-Hamzaoğulları

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Deprem Sonrası Memleket ve Onu Yönettiğini Zanneden Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

6 Şubat öncesi ve sonrasında uçurumlar kadar fark olduğunu dile getiren Hamzaoğulları, felaket tellallığı yapmak istemediğini ancak düşüncelerini paylaşmak istediğini ifade etti.

Memlekete ilaç getirilemediği eleştirisinde bulunan Hamzaoğulları, “Gerçekten sallanacak ve yıkılacak olursak Lefkoşa’daki sağlık merkezimizin durumu nedir?” diye sordu. Hükümetin ne düşündüğünü sorgulayan Hamzaoğulları, hastaneler çökerse hastaların nasıl tedavi edileceği, ne yapılacağı sorularını da yöneltti.

Biray Hamzaoğulları, depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen okulların analizinin çıkıp, çıkmadığını, nasıl bir yol izleneceğini ve kamu binalarının durumunu da sorguladı. Hamzaoğulları, ana muhalefetin dikkate alınmadığı eleştirisinde de bulundu.

-Akansoy

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkeye gelen depremzedelerin sayısıyla ilgili hükümet yetkililerinin açıklamalarına değinen Akansoy, ülkenin taşıma kapasitesi düşünülerek, hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın farklı sayılar açıklamasının ciddiyetten uzak olduğunu dile getiren Akansoy, bir basın organında yayımlanan rapora değinerek, bu rapora göre ülkeye gelen depremzede sayısının 7 bin 895 olduğunu öne sürdü.

Hükümetin yaptığı açıklamalarla topluma güven vermediğini savunan Asım Akansoy, raporun kaynağını öğrendiğini ve bunun çok ciddi bir rapor olduğunu kaydetti. Akansoy, çok acil olarak rakamları dikkate alarak, Başbakan Ünal Üstel’in kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun gerçek rakamlar üzerinden hareket etmesinin önemi üzerinde duran Akansoy, ülkeye gelen depremzede sayısı ve ihtiyaçların neler olduğu konusunda Başbakan’ın açıklama yapması talebini yineledi.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Deprem Sonraki Sürecin Eğitim ve Kırılgan Gruplar Üzerindeki Etkileri” konulu güncel konuşma yaptı.

Deprem nedeniyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün buruk geçeceğini dile getiren Özdenefe, kadınların, Emekçi Kadınlar Günü’nü selamladı.

Deprem sonrasında yapılması gereken çok iş olduğunu ifade eden Özdenefe, derinleşen ekonomik krizin bağımlılığı artırdığını belirtti.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın kadınlar günüyle ilgili söyleyeceği her türlü mesajı reddettiğini kaydeden Özdenefe, “Eliniz temiz değil, temiz ellerle çıkmıyorsunuz toplumun karşısına…” diyerek, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın açıklamalarını hatırlattı.

Başbakan’ın depremin ardından sarf ettiği, “Siyaset üstü olmak” gerektiği ifadelerini eleştiren Özdenefe, “Bunlar dibine kadar siyasetin bizatihi varlık sebebidir” dedi. Özdenefe, ülkede doğru politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gazimağusa’yı ziyaret ettiklerini anlatan Özdenefe, okullardaki durumu, “hayalet okul” olarak niteledi. Öte yandan Türkçe ve İngilizce bilmeyen öğrencilerle ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirten Fazilet Özdenefe, son 2 yılda yabancı öğrenci sayısının 2 katına çıktığını kaydetti.

Birçok öğretmenin emekliye ayrıldığını anlatan Özdenefe, bu sürecin nereye kadar böyle devam edeceğini sordu.

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise söz alarak, eleştirilere yanıt verdi. Bütün KKTC’nin deprem nedeniyle aynı acıyı yaşadığını belirten Oğuz, hayat devam etse de Gazimağusa’nın kolay kolay kendine gelemeyeceğini söyledi.

Siyaseti kenara koyarak, depreme göre geleceği inşa etmenin önemini vurgulayan Oğuz, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’i aradığını, 90 günle ilgili yapılan müracaatlarda ülkeye gelen depremzede sayısının bin 600 olduğunu kaydetti.

“Siyaseti halk için yapmamız lazım” diyen Oğuz, dayanışma içerisinde olmak gerektiğini söyledi.

Daha sonra sorular bölümüne geçildi. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren ilköğretim ve ortaöğretimde ilkokul, ortaokul ve liselere kaç yeni öğrenci kayıt edildiğini sordu.

Biray Hamzaoğulları’nın sorusunun ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı 13 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.