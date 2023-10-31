Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

-Baybars

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars Genel Kurul’da, “Nüfusumuz kaç? Nüfus Politikanız ne?” konulu güncel konuşma yaparak, nüfusun bilindiğinin söylendiğini bu nedenle nüfusun açıklanmasını istedi.

Özellikle vatandaş nüfusun bilinmesi için adım atılmadığını, aksine geriletildiğini ifade eden Baybars, MAKS projesinin bitirilmesine yönelik adım atılmadığını da kaydetti.

Ülkede nüfusun sayılması yönünde ilkel yöntemler tartışıldığını dile getiren Baybars, MAKS projesinin olduğu noktada saydığını söyledi.

“Nüfusu söyleyememek övünülecek bir şey değil, ayıptır” diyen Baybars, nüfusu bilmenin üzerine bir de nüfus politikası inşa etmek gerektiğini kaydetti.

“Hükümetin ilkel politikalarla adım attığı” eleştirisinde bulunan Baybars, 2018’e kadar ülkede kayıtlılık olmadığını söyledi. İkamet ve vizeler tüzüğü ile insanların kayıt altına alındığını ifade eden Baybars, kendilerinin görevden gitmesinin ardından kayıtsızlığın devam ettiğini belirtti.

Kalkınma planı hamlesi yapılabilecek durumda olunmadığını kaydeden Baybars, cezaevindeki nüfusun yarıdan fazlasının vatandaş olmadığını dile getirdi. 2022 yılında yapılan bir anket çalışmasına atıfta bulunan Baybars, gençlerin göç etme eğiliminde olduğuna işaret etti.

Çalışma hayatında vatandaş olmayan nüfus sayısının ne olduğunu soran Baybars, eğitimde yaşanan sıkıntıların nüfus politikasızlığı nedeniyle kontrolsüz olarak alınan göçün sonucu olduğunu söyledi. Belli bölgelerde gettolaşma başladığını ifade eden Baybars, “Kontrolsüz bıraktığınız nüfus yüzünden insanlar ekonomik olarak zarar görmeye başladı” dedi.

“İçişleri Bakanı çağ nüfusun kaç olduğunu biliyor mu?” sorusunu soran Baybars, plansız bir ülke söz konusu olduğunu belirtti. Kalkınma planı ortaya atılmasına rağmen nüfusun bilinmediği ve nüfus politikası olmadığı eleştirisi yapan Baybars, nüfus politikasının sadece İçişleri değil tüm bakanlıkların meselesi olduğunu söyledi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Baybars’a yanıt vererek, Baybars’ın, yılların sorununu dile getirdiğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sorunun ülkenin geleceğini ilgilendiren bir sorun olduğunu ifade eden Oğuz, veriye dair planlamanın daha garanti olduğunu vurguladı. KKTC’nin nüfusunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, dijitalleşmeye geçemeyen daireler, altyapı sorunları olduğunu anlattı.

Mevcut durumdan düze çıkmak ve ülkeye gelenin ne amaçla geldiğinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Oğuz, “Bunun zapturapt altına alınması lazım” dedi.

Hassas davrandıklarını, sektörlerle sorunları konuştuklarını ifade eden Oğuz, nüfus politikasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “Seyretmiyoruz, çalışıyoruz ve konuşuyoruz” dedi. Oğuz, sokaktaki insanın endişesinin kendilerinde de endişesi olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine Oğuz, nüfus sayımının olması gerektiğini, İstatistik Kurumu ile konuyu konuştuklarını kaydetti.

-Vatandaşlık konusu… “Bakanlar Kurulu, köken olarak ayrım yapmıyor”

Başka bir soru üzerine KKTC’de Bakanlar Kurulu’nun kökene bakmaksızın vatandaşlık verdiğini ifade eden Oğuz, “Bakanlar Kurulu, köken olarak ayrım yapmıyor” dedi.

Yabancılara mal satışında en büyük sorunun sözleşmeli satışlar olduğunu ifade eden Oğuz, “Amacımız bu sorunu ortadan kaldırmak” dedi. Bakan Oğuz, Bakanlar Kurulu’nun kimseye imtiyaz sağlamadığını vurguladı.

Ülkenin altyapısının kaldıracağı kadar konut yapılacağını dile getiren Oğuz, düzenlemeyi en erken zamanda yapacaklarını kaydederek, belli yerlerde tedbir alacaklarını ifade etti. Oğuz, düzensiz göç ve mülteciler konusunda da çalışma yaptıklarını kaydetti.

-Baybars

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise yeniden söz alarak, Bakan Oğuz’un sorduğu hiçbir soruya cevap vermediğini belirtti. Baybars, ülkede kayıt altına alınması gereken nüfusun bilinmediğini söyledi.