Ataoğlu: “Acı gerçekler olduğunu kabul ediyorum”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Binboğa Yem Fabrikası’ndaki grev ve sıkıntılar tartışıldı.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, şirkette yaşananların acı gerçekler olduğunu kabul ettiğini ifade ederek, güvendiklerinden dolayı denetimde eksikliklerinin olduğunu, detaylı rapor talep ettiğini, idare memuru atanırsa sorunların hızlı bir şekilde çözülebileceğine işaret etti.

-Başkanlığı sunuşları

Genel Kurul toplantısında ilk olarak başkanlığın sunuşlarına yer verildi.

Danışma Kurulunun bugünkü oturumuna yönelik oybirliği ile alınan karar çerçevesinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Güçlendirme Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı bugünkü Genel Kurul gündemine alındı.

Genel Kurul'da, Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Sınırları Dahilindeki Peyzaj Alanları ile Parklar ve Bu Kapsamdaki Taşınmaz Mallara İlişkin Yasa Tasarısı, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatleri Yasa Tasarısı’nın da komite ivedilikleri alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Sınırları Dahilindeki Peyzaj Alanları ile Parklar ve Bu Kapsamdaki Taşınmaz Mallara İlişkin Yasa Tasarısı'nın komite ivediliği konusunda söz alan Maliye Bakanı Özdemir Berova, yasa tasarısı hakkında bilgi verdi.

Bu alanların en ekonomik bir biçimde bakım onarım idamesinin nasıl yapılacağını düzenleyen bir yasa olduğunu ifade eden Berova, güvenliğin polis tarafından sağlandığını ancak bu alanın güvenliği için özel güvenlik için de ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Park içinde yer alan sosyal alanların da işletileceğini ifade eden Berova, Meclis ve Cumhurbaşkanlığının bahçelerinin bakımı yanında güvenliğinin de sağlanması için devletin dönersermaye sağlayacağını belirtti, soru üzerine Savcılıktan da görüş alındığını söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, söz aldı. Şahali, kamu düzeni içerisinde yer almayan bir yapının hükümet eliyle kamu içine alınmak istendiğini, bu yasa tasarısı ile ne istendiğinin belli olmadığını ancak yasanın içine bakıldığında, peyzaj alanı dışında kalan yerlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Şahali, “Yeni icat çıkarıldı” eleştirisinde bulunarak, Cumhurbaşkanlığının ve Meclisin aynı şekilde şimdiki gibi parkına bahçesine bakabileceğini, parklara da belediyenin bakabileceğini söyledi.

Devletin çalışma sistemine uygun olmadığını savunduğu bu yasa tasarısı ile sorun yaşanacağını ifade eden Şahali, devletin mevzuatına göre hareket edilmesini istedi, parkların sorumluluğunun belediyelerde olduğunu, bu yüzden buradaki parkın LTB’ye devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Yasa tasarısını madde madde değerlendiren ve eleştirilerde bulunan Şahali, Maliye Bakanı Berova’nın salondan çıkması üzerine kürsüden indi.

-Şahali

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, genel kurulda, 62. Madde üzerine söz alarak, Binboğa Yem Fabrikası'ndaki greve değindi. Şahali, grevin bugün 13. gününde olduğunu, hükümetin bu konudan haberi olup olmadığını sordu.

Bir işletmenin göz göre göre batırıldığını savunan Şahali, tüm uyarılarına rağmen üretim çarklarının kırıldığını ifade etti, Kooperatif müfettişlerinin ortaya koyduğu raporda, yönetim zaaflarına işaret edildiğini ancak adım atılmadığını ileri sürdü.

Şahali, şirketin bilerek ve isteyerek batırıldığını savunarak, raporda bir çok tespit bulunduğunu, ihalelerle ilgili şaibeler bulunduğunu belirtti.

Çalışanların grevde olduğunu, CTP olarak grev yerini ziyaret ettiklerinde, sağlık sorunlarına rağmen görevinin başında olan çalışanların yatırımlarının yapılmadığını öğrendiklerini anlatan Şahali, çalışanların güvencesiz çalıştırıldığını, yatırımların yapılmadığını, sigorta güvencesinden yararlanamadığını, tedavi, ilaç alamadığını, sorunlar yaşadığını anlattı.

Şahali, bu şirketin soyularak batırıldığını savunarak, bundan dolayı piyasaya yüzde 10 zam geldiğini, girdi fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.

Şahali, rapordan örnekler vererek, örneğin yüklenici bir firmaya yazılması gereken cezalardan yüklü miktarda kesintiye gidildiğini, aradaki rakamın 500 bin dolar olduğunu ifade ederek, bu paranın şirket kasasında değilse 500 bin doların ne olduğunu sordu.

Yaşananları “fiyasko” olarak niteleyen Şahali, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile o dönemin Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a yönelik raporda yer alan tespitler olduğunu söyledi ve sorular sordu.

Bu kurumun hükümet tarafından atanan kişiler tarafından batırıldığını savunan Şahali, hükümetin bu şirketin kurtarılması için üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Şahali’ye teşekkür ederek, acı gerçekler olduğunu kabul ettiğini söyledi. Ataoğlu, oraya atadıkları yöneticilerin denetlenmesi gerektiğini, düzgün işler yapıldığını düşündüklerini, ancak denetimin eksiklikleri olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, bu konuda oradan geniş kapsamlı bir rapor istediklerini, Binboğa'nın faaliyette olmamasına üzüldüklerini, çek yasağı olduğunu, insanların mağdur olduğunu anlattı.

Buraya idare memurunun atamasının henüz gerçekleşmediğini, atamanın yapılmasıyla maaşların ödenmesi, işlemlerin yeniden başlamasının sağlanabileceğini ifade eden Ataoğlu, Binboğa'nın yeniden sürdürülebilir bir hale gelmesi amacıyla sendika ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Binboğa'da yanlışlıklar yaptıklarını, denetimlerin eksiklikleri olduğunu ifade eden Ataoğlu, yapılan çalışmaları anlattı ve milletvekillerinin eleştirilerine karşı çek yasağının yeni yaşandığını kaydetti.

Ataoğlu, yem bağışı ile ilgili bir kez talimat verdiğini ifade ederek, sel felaketinin yaşandığı bir bölgede bunun yapıldığını anlattı.

Hükümetin Ankara ziyaretinin ve topluma neden bilgi verilmediğinin sorulması üzerine Ataoğlu, hükümetin Ankara’da temaslarda bulunacağını, içeriğinin de Başbakan tarafından açıklanacağını söyledi.