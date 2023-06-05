Bu bölümde ilk olarak Ozanköy’de bulunan kiralık bir taşınmazın bir şirketten başka bir şirkete devredilmesi oylandı ve onaylandı. Daha sonra Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisinin ivediliği ele alındı. Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, doğru tanımlanmamış bazı harçların kesinleştirilmesi için gerekli olan değişiklikleri yapmak için hazırlanan bu öneri yerine aslında bakanlığın çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Meclis çalışma günleri bakımından muhtemelen haftaya son toplantının yapılacağını dile getirdi.

İlgili yasa önerisinin bakanlıkça hazırlanan taslağın komite tarafından değerlendirildiğini ve CTP’li vekillerin fikir ve önerilerinin alındığını kaydeden Berova, bakanlık çalışanlarının konu hakkında ciddi çalışma yürüttüğünü ifade etti, aceleye getirilen bir durum olmadığını kaydetti.

Ardından tezkere oylandı ve kabul edildi.

AB uyum tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan komitenin, Hal Yasasındaki değişiklikler kapsamında, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısını görüşmesi ele alındı.

Konu hakkında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Hal Yasası’nın AB’ye uyumla "hiçbir ilgisi" olmadığını kaydetti. Şahali, bunun yoğun olmayan bir komite olduğu için AB’ye uyum komitesine gönderildiğini düşündüğünü belirterek bu durumu eleştirdi.

“4 yıldır AB Koordinasyon Merkezi’nin adı var kendi yok durumdadır” diyen Şahali, aslında tüzel kişilik kazanması gereken bu yapılanmanın "neredeyse berhava edilmiş halde" olduğunu ifade etti.

Şahali kanalizasyon ve atık su konusundaki düzenlemelere destek verdiklerini ancak ivediliğe olumsuz oy vereceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Bu yasama yılı kapanmadan atık su ve kanalizasyon konusundaki sorunları çözmenin önemine işaret eden Öztürk, çevre felaketinin önüne geçmek adına ana muhalefet partisinin desteğine teşekkür etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, görüşülen Hal Yasası’nın devletin ihalelere çıkacağı hallerle ilgili şartları belirleyen bir yasa olduğunu kaydetti. Amcaoğlu, herhangi bir halin kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Şahali’nin yerinden sorduğu soru üzerine Amcaoğlu, konunun mevcut halleri kapatmak olmadığını tekrarladı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu da Hal Yasası’nın 18 yıl AB Uyum Yasaları arasında tozlu raflarda beklediğini dile getirerek, halkın ve üreticinin menfaati için bu yasayı yaptıklarını kaydetti.

Şahali’nin komitelerle ilgili sorusunun haklı olduğunu belirten Hasipoğlu, öte yandan yasanın bu komitede olduğunu bu yüzden bu komitede tartıştıklarını ifade etti.

Atık su ve kanalizasyon konusundaki sorunların önüne geçmenin önemine işaret eden Hasipoğlu, bu nedenle ivedilik istediklerini anlattı.

Ardından tezkere oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gelir Vergisi Değişilik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanması için yetki verilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

-Erhürman

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında “ciddiyet” başlıklı konuşma yaptı.

“Memleketin meselesi kim kime vekalet bıraktı değil” diyen Erhürman öte yandan 1 Haziran tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 3 Haziran’da adadan ayrılacağının, bundan hareketle dönüşüne kadar Meclis Başkanı Töre’nin Cumhurbaşkanına vekalet edeceğini belirtildiğini söyledi.

Gidiş tarihinin değiştiğini, bunun da Resmi Gazete’de yayınlandığını ancak daha sonra Töre’nin de Türkiye’ye gittiğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının boş bırakıldığını kaydeden Erhürman, bu durumu eleştirdi.

Akıncı’nın cumhurbaşkanı olduğu dönem yapılan uygulamaları örnek veren Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısına da bu vekaletin verilebileceğini söyledi.

"Bu dönemdeki laubalilik hiçbir dönemde görülmedi" diyen Erhürman, başka "ciddiyetsizliklerin" de uzun süredir yaşandığını ifade etti.

Geçen hafta UBP Milletvekili Sunat Atun’un yasa değişiklik önerisi yaptığını ancak ilgili bakanın bu durumdan habersiz olduğunu dile getiren Erhürman, bu durumu da eleştirdi.

-Töre

Bunun üzerine yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısının da görevlendirilebileceğini, bunun çok örnekleri olduğunu anlatarak, 19 Mayıs törenlerinde daha önce meclis başkan yardımcısı olarak cumhurbaşkanına vekalet ettiğini ifade etti.

Ankara’ya gideceğini ve ne zaman gideceğini Cumhurbaşkanı’na söylediğini belirten Töre, Tatar’ın görevlendirmeyi kendisi ayrıldıktan sonra vekaletin Fazilet Özdenefe’ye geçecek şekilde yapabileceğini anlattı.

Kendi adına "laubali" ya da "ciddiyetsiz" kelimelerini kabul etmediğini belirten Töre, cumhurbaşkanına gidişini bildirdiğini, görevlendirmeyi kendisinin yapmadığını kaydetti.

-Erhürman

"Laubali ve ciddiyetsiz" kelimesini ne Töre ne de Tatar’ın kendisine yönelttiğini belirten Erhürman, "uygulamanın laubali ve ciddiyetsiz olduğunu" söyledi.

Erhürman, "bu temayül değil teamüldür" diyerek, “Herkes bilir ki devletin en tepe noktası makam olarak boş kalmaz, teamüller doğrultusunda ne yapılacağı bellidir” şeklinde konuştu.