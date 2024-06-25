Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yasama yılının son toplantısını denetim görevini yerine getiriyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.00 sıralarında toplanan Genel Kurul'da, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilmeye devam ediliyor.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ve heyeti de, saat 16.30 sıralarında Meclis’e giderek oturumu izledi.

-Besim: “Orman Dairesi ciddi bir çöküştedir”

Güncel konuşmalar çerçevesinde söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, “Ormanlarımız Kaderiyle Baş Başa Bırakıldı” başlıklı konuşma yaptı.

Doğa olaylarını felakete dönüştürenin insanların tedbirleri zamanında almaması olduğunu vurgulayan Besim, bir ülkenin orman varlığına sahip olduğunun söylenebilmesi için topraklarının yüzde 30’unun orman olması gerektiğini ancak Kuzey Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 20’nin biraz üzerinde olduğunu belirtti.

Ülkede yangın çıkma oranının yüksek olduğunu kaydeden Besim, 27 Haziran 1995’te Beşparmak’ta çıkan yangına işaret etti ve o yangında orman alanlarının yüzde 9 civarında yandığını aktardı.

Ormanların kaderine terk edildiği eleştirisinde bulunan Besim, “Orman Dairesi ciddi bir çöküştedir.” dedi ve1995’te Daire’de 27 orman mühendisi varken bugün bu sayının 8’e düştüğünü aktardı.

Orman Dairesi’nin yangınlarla mücadele, ağaçlandırma faaliyetleri ve zararlarla mücadele olmak üzere üç görevi olduğunu kaydeden Besim, Daire’nin görevlerini yerine getiremediğini ve UBP Hükümeti döneminde daha da gerilediğini ifade etti.

Ormanların yangınlar ve çam kese böceği istilaları ile kaybedildiğini, ağaçlandırma faaliyetlerinin de yetersiz olduğunu anlatan Besim, Daire’nin yangınlarla mücadelede de yetersiz olduğunu belirterek, yangın helikopteri eksikliğine işaret etti. Yangınlarda kaybedilen hektarları aktaran Besim, “Bu olaylardan ne kadar ders aldık?” diye sordu ve yangınlara hazır olunmadığı eleştirisinde bulundu.

Besim, ülkenin yangınlara müdahalede profesyonel, organize, daimi ekiplere ihtiyacı olduğunu ve karadan müdahale araçlarının bakımlarının yapılması gerektiğini de vurguladı.

-Arıklı: “Orman Dairesi’nin tüm araçları çalışır vaziyettedir”

Besim’e yanıt vermek üzere söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çam kese böceği ile mücadelede önemli adımlar atıldığını belirterek yapılanları anlattı, Orman Dairesi’nin tüm araçlarının çalışır vaziyette olduğunu ekledi.

Türkiye’den kalkan helikopterin de ülkedeki yangına 20 dakikada müdahale edebildiğini anlatan Arıklı, helikopterin burada konuşlanması için de gerekli girişimleri yaptıklarını söyledi.

-Şahiner: “Öğrenci olsaydınız bu yıl size karne bile verilemezdi…”

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ise, “Hükümetin Yıl Sonu Karnesi” konulu güncel konuşma istemi ile kürsüye çıktı.

Yasama yılı sonunda Hükümetin yıl sonu karnesine bakmak istediğini kaydeden Şahiner, “Öğrenci olsaydınız bu yıl size karne bile verilemezdi. Çünkü işlediğiniz disiplin suçları nedeniyle okuldan atılacaktınız.” dedi.

“Ekonomi diptedir.” diyen Şahiner, alım gücünün hiç olmadığı kadar yerlerde olduğunu, üretimin durduğunu ve piyasada denetim yapılmadığını ifade etti ve Hükümeti “belli başlı sermaye gruplarına çıkar sağlamakla” suçladı.

Tarım konusunda ise üreticinin tedirgin olduğunu anlatan Şahiner, yeşillenme hastalığının ülkede tespit edilmediğini, buna rağmen yapılan uygulama ile narenciye bahçelerinin kuruma ve betona dönme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Şahiner, harnup konusunda Tarım Bakanlığı’nın sessizliğini koruduğu eleştirisini de yaptı.

Eğitimde “rezillikler” yaşandığını söyleyen Şahiner, depreme dayanıklılık konusunda hiçbir ilerleme görünmediğini belirtti. Şahiner, yükseköğrenimde yaşanan “rezilliklerden” dolayı öğrenci sayısının düşmesi halinde ise bu sektörden beslenen sektörlerin zora gireceğini kaydetti.

Enerji konusuna da değinen Şahiner, “Enerji konusu hata kaldırmaz.” diyerek, Kıb-Tek’e yatırım yapılmamasını eleştirdi. “Kıb-Tek’e yatırım yapılmış olsaydı ve AKSA olmadan AKSA’nın makineleri ile de üretim yapılsaydı faturalar yarı yarıya düşerdi.” diyen Şahiner, yapılanı halka ihanet olarak değerlendirdi.

Salahi Şahiner, Kalecik 3 Sözleşmesi’ni ise “1 milyar dolar AKSA’ya akıtmak için imzalanmış bir sözleşme” olarak niteledi.

Yolların da kötü durumda olduğunu kaydeden Şahiner, kazalarda sürücü hatalarının yanı sıra yolların durumunun da etkili olabildiğini söyledi.

-Arıklı: “Kabloyla elektrik ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun buraya gelecek”

Yeniden söz alarak Şahiner’e yanıt veren Bakan Arıklı, “AKSA başımıza bela ise bu belayı başımıza saran sizsiniz” dedi ve Kalecik 2 sözleşmesini eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in imzaladığını hatırlattı.

2030 yılında jeneratörlerin yasaklanacağını, fuel-oilin artık kullanılmayacağını anlatan Arıklı, “2030’da kullanılması yasaklanacak jeneratörlere biz neden yatırım yapalım?” diye sordu.

“Kabloyla elektrik ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun buraya gelecek. Sudan sonra elektrikte de Anavatan’a bağlanacağız” diyen Arıklı, arz güvenliği sağlandıktan sonra da güneş enerjisinden mümkün olduğunca faydalanacağını ve üretilen fazla enerji satılarak para kazanılacağını anlattı.

Bakan Arıklı’nın konuşması sırasında CTP Milletvekili Sami Özuslu yerinden söz alarak, T&T’nin 92 milyonluk borcunun nasıl ödeneceğine dair detay istedi.

Arıklı, borcun faizlerinin ödenmesi kaydıyla yapılandırılarak ödeneceği tahminini iletti.

Yeniden söz alan Şahiner, Arıklı’ya Kalecik 3 Sözleşmesi’nde kablo ile elektrik geldikten sonra KKTC’de bütün enerjinin kabloyla sağlanacağının yazdığını vurguladı ve bu yüzden güneş enerjisinden faydalanamayacağını söyledi.

-Talat: “Tatar memleketi felakete sürüklüyor”

Ardından CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, “Ersin Tatar Felaketi, Mülkiyette Güney Sıkıştırması, Emrullah Bey Karabasanı, KKTC Yargısından Muaf Tutulan TSK Personeli ve Egemen-ci-lik Oynayanlar” konulu güncel konuşmasını yaptı.

Bakan Arıklı’ya “Emrullah Turanlı bu memlekete çökmüştür ve siz en büyük destekçisisiniz” diyen Talat, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı'nın katıldığı Meclis oturumunun kapalı olduğunu ancak insanların neler konuşulduğunu bilmeye hakkı olduğunu vurgulayan Talat, Tatar’ın Meclis’te propaganda yapmasının devlet sırrı olmadığını vurguladı.

"Tatar’ın memleketi felakete sürüklediğini ve ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olduğunu" iddia eden Talat, Cumhurbaşkanı'nı sordukları sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle de eleştirdi.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesine tutunduğu sürece kazanımlar elde ettiğini anlatan Talat, "Cumhurbaşkanı’nın çökmüş eski tezleri açılım gibi gündeme getirmeye çalıştığını" söyledi.

Kazada genç birinin ölümüne sebep olan TSK personelinin ülkeden çıkarıldığını kaydeden Talat, bu kişinin hangi mevzuata dayanarak gönderildiğini sordu ve bundan sonra benzer bir durum yaşanmaması için gereken adımların atılmasını istedi.

-Solyalı: “Bu ülkede işlenen suçlar, bu ülkenin mahkemeleri tarafından yargılanır”

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı ise, “T&T ve Hükümet Mensuplarına İhbarname” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Solyalı konuşmasına, “Taş Yapı ile ilgili 59 milyonluk konuya” işaret ederek başladı ve ekim ayında Meclis’in hükümet mensuplarından bazılarının dokunulmazlık zırhlarının kaldırılması ile başlayacağı öngörüsünü ortaya koydu. T&T’nin 92 milyon TL'lik borcunun kaç aylık birikmiş olduğunu soran Solyalı, hükümet yetkililerini birilerine imtiyaz sağlayarak suç işlemekle itham etti.

Ülkede trafikle ilgilenen bir bakan olmadığını kaydeden Solyalı, trafik master planının bütünlüklü olarak ele alınması gereğine vurgu yaptı.

TSK mensubunun karıştığı ölümlü kazaya da değinen Solyalı, Ceza Yasası’na göre, ülkede işlenen suçların ülkenin mahkemeleri tarafından yargılanması gerektiğini aktardı ve hangi mevzuatın hangi maddesine göre bu suçu işleyen şahsın burada yargılamadan gönderildiğini sordu.

(FS/GÜL) Ek verilecek