Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim göreviyle toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 13.00'te başladı.

Genel Kurul, bir daha görüşülmek üzere komiteye çekilen Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yine komiteye çekilen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşecek. Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da toplantıda ele alınacak.

Öte yandan daha önceki birleşimlerde görüşülen Birleştirilmiş Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Kurul’da oylanacak.

-Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yapılacak

Resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın salı güne denk gelmesi nedeniyle yarınki toplantı yapılmayacak. Genel Kurul bugün denetim görevini de yerine getirecek, milletvekilleri güncel konularda konuşma yapacak.