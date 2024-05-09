Haspolat İlkokulu 5’inci sınıf öğrencileri, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Genel Kurul’da, “Çocuk Hakları” ana temasıyla öğrencilerin katıldığı temsili oturum yapıldı.

Meclis Başkanı koltuğuna Ela Kutluhan’ın oturduğu temsili oturumda, Medine Haydarova programın sunumunu yaptı. Mina Amine Doğan, Genel Kurul’a hitap ederken, Zeynep Güneş “Çocuk Hakları” adlı şiiri okudu.

Aras Comart ve Ekrem Çeker ise, “her sene ilkokul 5’inci sınıf öğrencilerine, kolej sınavlarına hazırlık için dershane ücreti yardımı yapılması” önerisini Genel Kurul’a sundu. Yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından temsili oturum kapatıldı ve hediye takdimi yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Haspolat İlkokulu’na, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafını hediye etti. Töre’ye de, Haspolat İlkokulu idaresi ve öğretmenleri adına çiçek buketi takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimi sonrasında, öğrencilere Meclis çalışmaları hakkında bilgi de verildi.

-Töre: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin milli devletidir”

Meclis Başkanı Töre öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün koltuk sizlere emanet edildi” diyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlattı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hepimizin milli devletidir” vurgusu yapan Töre, devlete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunun altını çizdi. Atatürk’ün, “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” sözüne de atıfta bulunan Töre, Kıbrıs Türkü bugünlere gelirken, mücahitler ve mukavemetçilerin büyük direniş gösterdiğine dikkat çekti.

Rumlara teslim olunmadığını, Kıbrıs’ın Helen olmasına müsaade edilmediğini kaydeden Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nda Mehmetçik ve Mücahidin birleştiğini daha sonra ise KKTC’nin kurulduğunu dile getirdi.

“Devletimizden vazgeçmemiz mümkün değildir. Devlet kutsaldır. Göndere çekilen bayrak bir daha inmez” diyen Meclis Başkanı Töre, Anayasa’da biri Türk diğeri KKTC bayrağı olmak üzere iki bayrak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin çok başarılı olacağına inanç belirten Zorlu Töre, “Ne olursak olalım, nerede olursak olalım devletimize sahip çıkacağız ve İstiklal Marşı’nı okumaya devam edeceğiz” dedi.

-Doğan: “Çocuk hakları sadece çocukların değil tüm toplumun sorumluluğu”

Okul öğrencilerinden Mina Amine Doğan, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün yaklaşması nedeniyle çocuk hakları konusunda Genel Kurul’a hitap etti.

Çocuk haklarının, tüm çocukların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler olduğunu ifade eden Doğan, bu hakların, çocukların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için var olduğunu kaydetti.

Çocuk haklarının, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile belirlendiğine işaret eden Doğan, bu sözleşmenin dünyanın her yerindeki tüm çocukların sahip olduğu hakları ve bu hakların nasıl korunacağını açıkladığını söyledi.

Çocuk haklarının, sadece çocukların değil tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurgulayan Doğan, “Çocukların haklarını korumak için hepimizin üzerine düşeni yapmamız gerekir” dedi.

Çocuk haklarını öğrenip onlara saygı duyulması ve bu hakları ihlal eden davranışlara karşı çıkılması gerektiğinin altını çizen Doğan, çocukların haklarını korumak için çalışma yapılmasının de önemini belirtti.