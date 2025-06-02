Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor.

Genel Kurul’un bugünkü toplantısında ilk olarak, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarı, Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Değişiklik) Yasa, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bugünkü Genel Kurul oturumunda üçüncü görüşmelerinin yapılması oylandı ve onaylandı.

Toplantıda, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasa Önerisi’ni geri çektiği de Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

-Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Ardından Birleştirilmiş Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi. Tasarıya ilişkin komite raporunun okunmasının ardından milletvekillerinin tasarı üzerine konuşmalarına yer verildi.

-Toros

Tasarı üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Değişiklik üzerine yapılan tartışmaların dikkate alınmadığını söyleyen Toros, gerek kumarhaneler gerek bireylere yansıyacak bir çok sakıncanın hala tasarıda yer aldığını ifade etti.

Şans oyunları ve kumarın çeşitlenip yaygınlaştığını bu durumun kimi zaman bağımlılığa yol açarak aile ve toplumu olumsuz etkilediğini söyleyen Toros, bazen şans oyunu oynayanların kumar oynadığının farkında olmadığını anlattı.

Kumar bağımlılığının da diğer bağımlılıklar gibi uzun vadede ciddi sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Toros, insanların kumarla genellikle gençlik yıllarında tanıştığına işaret ederek, bazıları için bağımlılık yarattığını ve hastalıklı bir duruma düştüğünü kaydetti.

Toros buna ek olarak, bireylerin ruh sağlığı ve aile ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini anımsattı. Kumar bağımlılığının eylemsel bir bağımlılık olduğunu ancak alkol ve uyuşturucu gibi kimyasal bağımlıklardan farkı olmadığını kaydeden Toros, basit bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Toros fertleri bu risklere karşı korumanın devletin görevi olduğunu belirterek, dünyadan bu yönde atılan adımlardan örnekler verdi. Görüşülen yasa tasarısında bu unsurların olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Toros, sorumlu oyun politikalarının bu yasaya entegre edilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Casino otellerinin turizm sektöründe süreklilik, yerli üretim ve ticarete talep, istihdam ve vergi gelirlerinde artış yarattığını dile getiren Toros, bunlar yanında casinoların kumar bağımlılığı gibi sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Kumarhanelere girmesi yasak olan vatandaşlara, girmesi halde sadece para cezası talep etmenin bu yasağın sınırsız olarak ihlal edilebilmesini beraberinde getireceğini söyleyen Toros, bu cezaların katılaştırılması, tekrarlanan ihlallerde cezanın ağırlaştırılarak hapse varan cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Toros bu çerçevede tasarıyı komiteye geri çekerek konunun uzmanlar nezdinde ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Casino izinlerinin artırılmasının hem rekabet edebilirlik hem de denetim açısından sıkıntılar içerdiğini söyleyen Toros, tasarının komiteye geri çekilmesi ve yeniden ele alınmasını talep etti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de tasarı üzerine söz aldı, “Çok ağır bedelleri olacak bir tasarıyı görüşüyoruz” dedi.

Şahiner, “Çok ağır bir reçeteyle, çok ağır bir gerekçeyle bu yasa değişikliği geri alınmak zorunda kalacak. Bunun bedelleri çok ağır olacaktır, telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir topluma. Bunu buraya yazalım” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kumarhanelere girişinin önünün kalem oyunlarıyla açıldığını söyleyen Şahiner, bunun sonucunda toplumda kumar alışkanlığı ve bağımlılığının artacağını söyledi. Şahiner bu gelişmeye karşı toplumu korumak için özel yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Şahiner, “Bu sadece toplumu veya işletmeleri mali sıkıntılara sokmakla kalmayacaktır; bunun sonucunda intiharlar yaşanacaktır, soygunlar yaşanacaktır. Bu ülkede tutunamayan büyük bir kitle yaratma riskiyle karşı karşıya kalacağız” dedi.

Yasaya ‘kabul’ oyu verecek milletvekillerini uyaran Şahiner, “Bu iş herkese ama herkese bulaşacaktır ve çok acı bir reçeteyi önümüze koyacaktır” diye konuştu.

Hükümetin önceliğinin halkın sorunları yerine kumarhanelerin kasasını doldurmak olduğunu ileri süren Şahiner, “Eğer gerçekten gözünüzü kararttıysanız, bu ülkenin sağlık sistemini düzeltmek, eğitimdeki eksiklikleri gidermek, üreticiyi desteklemek için karartmalıydınız. Ama siz halkın parasını kumarhanelere aktarmak için bu yasayı getiriyorsunuz” dedi.

Yasa tasarısının Meclis'e gelmeden önce komitelerde ciddi şekilde tartışıldığını, kamuoyundan da yoğun tepkiler alındığını belirten Şahiner, “Bu ülkede kumar bağımlılığı nedeniyle yaşamını kaybetmek üzere olan onlarca insan var. Siz şimdi bu yasa ile bu sayının artmasını oyluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Tatil için kumarhaneye gitmek ile şehir merkezinde, okulun dibindeki kumarhaneye gitmek aynı şey değildir. Kumar bağımlılığı bir hastalıktır. Bu yasa ile insanlar ekonomik olarak soyulacaktır” dedi.

Yasa değişikliğiyle birlikte kontrollü büyüme anlayışının da sona ereceğini dile getiren Şahiner, “Geçmişte, çevresel ve toplumsal etkiler izlenerek sınırlı sayıda kumarhaneye izin verilmekteydi. 20 yıl içerisinde kumarhane sayısı 30’u geçti. Ancak bu yeni yasa ile hali hazırda Turizm Bakanlığı’nca onaylanmış 30’dan fazla projeye anında izin verilecek. Bu da kumarhane sayısının beş yıl içinde iki katına çıkması anlamına geliyor” diye konuştu.

Yasaya göre 750 yatak ve üzeri otel projelerine kumarhane izni verileceğini kaydeden Şahiner, bu düzenlemeyle birlikte 2030 yılına kadar ülkedeki kumarhane sayısının 100’e yaklaşacağını, bunun da KKTC vatandaşlarının şehir merkezlerindeki kumarhanelere yönelmesiyle sonuçlanacağını söyledi.

“Bu ülkeye yatırım, eğitim, sağlık için harcanması gereken para kumarhanelerin kasasına gidecek” diyen Şahiner, yasa değişikliğinin 2 Haziran 2025 tarihini yasama tarihine “kara bir gün” olarak geçireceğini kaydetti.

Şahiner, önceki yasada kumarhaneler için okullardan 500 metre uzakta olma şartı bulunduğunu anımsatarak, yeni düzenlemeyle bu mesafenin 100 metreye indirildiğini söyledi. “Eğitim Bakanı bu değişikliği öğrenciler de girsin diye mi yaptı? Artık okullara 100 metre mesafeye kumarhane açılabilecek. Ülke yangın yeri, taş taş üstünde kalmamış, tüm sektörler kan ağlıyor ama hükümetin derdi okulların dibine kumarhane açtırmak” dedi.

Şehir merkezlerine açılan kumarhanelerin yarattığı trafik, gürültü ve karmaşanın uzun süredir bilindiğini belirten Şahiner, bu olumsuzluklara rağmen hükümetin yeni kumarhaneler için ısrar ettiğini ifade etti. Şahiner “Bu yasa değişikliği ile batırılan maliyeyi kurtarmak adına şehir merkezleri ve okulların dibi kumarhane dolacak” dedi.

Yasa değişikliğinin yalnızca kumarhane sayısını artırmadığını, aynı zamanda sektörün kamuya sağladığı katkıyı da azalttığını söyleyen Şahiner tasarının suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili de sıkıntılar içerdiğini belirtti.