Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, “Bölgesel Güvenlik ve Enerji Odağında Kıbrıs” konusunda konuşma yaptı.

Son yıllarda yabancı şirketlerin Doğu Akdeniz’deki, hidrokarbon rezervi çalışmalarının Kıbrıs sorununa yeni bir boyut kazandırdığına işaret ederek, ada üzerinde yaşanan Türk-Rum cepheleşmesinin denize de taşındığını savundu.

Deniz üstü ve altı zenginliklerinin paylaşılamaz bir hale geldiğini kaydeden Toros, bölgede münhasır bölge sınırları konusunda yaşanan sorunlara da dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’in stratejik konumundan dolayı önemi artarken, güvenlik açısından da öneminin artığına dikkat çeken Toros, bu konuda bazı örnekler vererek, Suriye’de yaşanan iç karışıklıklardan en çok etkilenin komşusu olan Türkiye olduğunu değindi.

Doğu Akdeniz’de kıyıdaş ülkeler arasındaki sorunlar bitmedikçe, enerji akışı konusunda yaşanan zorlukların devam edeceğine dikkat çeken Toros, Doğu Akdeniz üzerinde Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin güvenceye alınmasının önemine işaret etti.

Türkiye’nin dünya petrol, gaz rezervlerine yakınlığına değinen Toros, Türkiye’nin çok daha ekonomik ve rasyonel enerji stratejileri geliştirmesinin önemine değindi.

Toros, Kıbrıs'ta her iki toplumun ada çevresindeki zenginliklerden faydalanabilmesi, her iki liderin de çözüm odaklı bir paylaşımla, resmi müzakerelere başlanması gerektiğini kaydetti.

Toros, siyasal eşitlik temelli bir Federal Kıbrıs devleti oluşturulması gerektiğini, Kıbrıs sorunun ivedilikle çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

-Özuslu

Toros’tan sonra söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülke gündemine değinerek, memlekette yolsuzluk ve usulsüzlüğün kol gezdiğini ifade eden Özuslu, insanların, üniversite alanında yaşanan yolsuzluk usulsüzlük ve usulsüz verilen diplomalar, kayıt tarihinden sonra verilen belgeler, insan sayısının okullardaki sayıyla örtüşmediğini gördüğünü kaydetti.

“Vurgunların sürdüğü bu yapıda devletin tepelerine kim bakacak” diye soran Özuslu, “Eğer bunlar gözden kaçırılmasaydı, AKSA’ya verilen imtiyazlar, yeni sözleşmede bu şirkete sağlanan milyonlarca liralık rant gözden kaçırılmayacaktı.” dedi.

Kıb-Tek’in 21 milyon dolar zarara uğradığını ileri süren Özuslu, sabit radarlar konusunda da devletin zarara uğratıldığını savundu.

Özuslu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın ihalesiz olarak ülkedeki radarları Türkiye’deki bir şirkete vereceğini savundu.

Turizm konusuna da değinen Özuslu, fuarlardaki stantların ücretlerinin neden 2-3 misli arttığını sorarak, pandemi döneminde meydana gelen Jet raporu konusunu anımsattı. Özuslu, o konuda bir arpa boyu yol kat edilemediğini kaydetti.

Dönemin yetkililerinin Jet raporu konusunda açıklama yapması gerektiğini, faili bilinmeyen skandalın detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurgulayan Özuslu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’i doğru bilgileri açıklamaya çağırdı.

Özuslu, ülke eğitim kurumlarında kayıtlı öğrenci sayılarını detaylı olarak, hem yazılı, hem de sözlü olarak öğrenmek istediğini dile getirdi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Özuslu’ya cevaben yaptığı konuşmada, 12 üniversiteyi kapatacağını söylediğini ve nedenini daha önceki konuşmasında açıkladığını belirtti.

Üniversite ön izinlerinin 2 yıl eğitime başlanmaması halinde iptal olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu konuda kendilerinin bir yazı yazmaları gerekip gerekmediğini konusunda savcılıktan görüş beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, her halükarda bu 12 üniversitenin kendileri için yok hükmünde olduğunu kaydetti.

Toplumu yanıltmamak adına muhaceretten bilgi aldıktan sonra rakamlar konusunda bilgi vereceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, rast gele bir rakam söylemenin doğru olmadığını, önümüzdeki günlerde bu konuda net bilgi vereceklerini söyledi.

Jet raporu konusunda polisten açıklama beklediklerini, polisten açıklama gelmeden kendi kafasına göre bu konuda bir açıklama yapamayacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, fuar harcamalarıyla ilgili konuya da değinerek, fuar harcamalarının sabit olduğunu ancak, karşılığında alınacak getirinin sabit olmadığını, ülkeye kaç turist gelebileceğini bilemediklerini belitti.

Kara parayla ilgili yasayı Meclisten birlikte geçirdiklerini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, yasadaki boşlukların giderilmesinin ardından bu konudaki çalışmaların önümüzdeki günlerde daha şeffaf yapılabileceğine inanç belirtti.

-Hamzaoğulları

Meclis Genel Kurulunda daha sonra söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da “Olmayan, Olmayacak Olan Toplu Taşımacılık” konusuna konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, ülkede hemen hemen her alanda “sahtecilik” yapıldığını savunarak, “Utanın da gidin artık.” dedi

Ülkede kaçak taksicilerin suç karteli oluşturduğunu savunan Hamzaoğulları, özel araçlar paralı taşımacılık yaptığı takdirde, 10 asgari ücret ceza, binen yolcuya 2 asgari üçte ceza ve araca da 1 yıl trafikten men gibi cezalar getirilse bu sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.

“Bu memlekette 30-36 bin civarlarında kaçak insan varsa memleketin vay haline” diyen Hamzaoğulları, “Memleket elden gidiyor, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Şirketleşme yapılırken kendisine danışılacağının söylendiğini, kendisine danışılmadığı gibi, ülkede bulunan iki tane birliğin de hiçbir konuda fikirlerinin alınmadığını savunan Hamzaoğulları, Türkiye modeli getirilmek isteniyorsa, bunun çok kolay olduğunu, ama Türkiye ile görüşme yapıldığına da inanmadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, İzin Kurulunun hala T izni dağıttığını belirterek bunu eleştirdi.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Ekonomik ve Siyasi Çürümüşlük” konusunda yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu durumun ortada olduğuna işaret etti.

Hükümetin Meclise, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı gönderdiğini ifade eden Barçın, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği öğrenci sayısı ve Muhaceret Dairesi arasında fark olduğunu söyledi.

Barçın, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’yla eğitim adı altında ülkeye gelip iznini yenilemeyen insanlara af getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, ülkede bu kadar yolsuzluk varken, neden bu yasa tasarısının geçirilmeye çalışıldığını, ülkede kaçak kalan insanlara çanak tutulmaya çalışıldığını sordu.

“Bu yasa tasarısıyla usulsüz işlem yapıldığı kabul ediliyor” diyen Barçın, Yasa Tasarının detayları hakkında bilgiler vererek, CTP’nin Yasa Tasarısına en şiddetli ve en dirençli şekilde karşı duracağını kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Hamzaoğulları ve Barçın’ın konuşmalarına cevaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in atama olmadıklarını ve seçilmiş olduklarını anımsattı.

Hamzaoğulları’nın kaçak taksicilerle ilgili doğru fikirleri olduğunu ancak kaçak taksicilik konusunun hep olduğunu, yeni olmadığını, cezalar arttırılsa da denetimlerin arttırılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, bazı önerilerin CTP döneminde de dikkate alınmadığını anımsattı.

Şirketleşme konusunda ciddi çalışmalar yapıldığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, ülkede kayıt dışı yaşamın utanılması gereken bir durum olduğunu, kayıt dışı yaşamı sonlandırmak adına, alışkanlık adına getirilen af konusunun ilk defa yapılmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Muhaceret affı çıkarmak utanmazlıksa, her dönem bu affı çıkaranlar da utanmalıdır.” diyerek, Devrim Barçın’ı eleştirdi.