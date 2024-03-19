Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 25 Mart Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Mecliste bugün milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi ve konuşmaların ardından genel kurul çalışmaları tamamlandı.

Genel kurulda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, ekonomide yaşanan sıkıntılar ve ekonominin gidişatı ile ilgili değerlendirmeler yaptı, Türk Lirasının döviz karşısındaki değer kaybının, ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Uluçay, Türkiye’de seçimler sonrası dövizin yükselme gösterebileceği uyarısında bulunarak, Türkiye’deki ekonomiyi iyileştirme çalışmalarına işaret etti, enflasyonun düşürülmesi amacıyla yapılan çalışmaların ve sıkılaştırma politikaları ile kamu giderlerinin azaltılması konusundaki adımları anlattı.

Yoksulluk ve eşitsizliği yaratan enflasyonun aşağıya çekilmesinin önemine işaret eden Uluçay, Türkiye’nin, 2024’ün ikinci yarısında enflasyonu aşağıya çekmeyi hedefleyen çalışmalar yaptığını ancak uzmanların bunun tersinin olacağı gibi uyarılarda bulunduğunu anlattı, yaz aylarında yabancı para girişlerinin önemine vurgu yaptı.

Uluçay, KKTC’de de 2024’ün ilk yarısında enflasyonda beklenilen düşüşün aksine yükselme olduğu gibi görüldüğünü ifade ederek, hayat pahalılığının artışına işaret etti. Uluçay, bu çerçevede ülkede önlerindeki sürecin ekonomik açıdan lehlerine dönmesi için çalışmalar yapılmasının önemine işaret ederek, örneğin yeşil hat tüzüğü üzerinden Güney Kıbrıs ile ticaretin geliştirilebileceğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerin de KKTC için avantaj yaratabileceğine dikkat çeken Uluçay, BM temsilcisinin karşılıklı ziyaretlerinin ekonomiye yönelik iyileştirme getirebileceğine vurgu yaptı. Kıbrıs’ta ortak çözümler üretilerek işbirlikleri yapılabileceğini belirten Uluçay, bunun için de diyalog kurmanın önemine dikkat çekti.

-Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük de, “21 Mart Dünya Down Sendrom Günü, Ne Kadar Farkındayız?” konulu güncel konuşma yaptı. Küçük, bugüne bir farkındalık yaratmak amacıyla söz aldığını ifade ederek, Down Sendrom Gününde, özel bireylerin ve ailelerin sesi olmayı amaçladığını, eğitim, bakım ve ailelerin önemine vurgu yaptı.

Küçük, “Sevginin en renkli hali” sloganıyla bütünsel bir şekilde özel bireylere karşı toplum olarak farkındalığın ön plana çıkarılmasının önemli olduğunu belirterek, ailelere desteğin önemine vurgu yaptı, özel bireylerin eğitimi, toplumla bütünleşmesi için yapılması gereken çalışmaları anlattı, bu bireylere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

Özel eğitim okullarının ziyaret edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Küçük, çocukların hayallerine sınır konulmamasını istedi, gerçekçi gelecek planlarıyla ve uyumlu eğitim planlarıyla çocukların eğitimine önem verilmesini istedi, “Gelecek çocuklarındır, birer Down Sendromlu dost edinin, yalan nedir bilmezler, biz olalım hep birlikte olalım” dedi.

-Akpınar

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar da, “KKTC ve Yüksek Öğretim Alanının Geleceği” konulu güncel konuşma yaptı. Akpınar, yüksek eğitim ile ilgili yıllardır çalışmaları olduğunu, uluslararası alanda çalışmalar yaptığını belirterek, ülkede nitelikli öğrenci profilinin önemine işaret etti, bunun için devletin altyapı, toplu taşıma gibi alanda yapması gereken çalışmaları anlattı.

Akpınar, nitelikli öğrenci profilinin, bazen devletlerin yapamadığı, açamadığı kapıları açtığını ifade ederek, yüksek eğitim alanının itibarının korunmasının önemine işaret etti, bu yaşanan sürecin çok iyi şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini de ifade eden Akpınar, devletin de bu alana sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. KKTC üniversitelerinin marka değeri ve kalitesine işaret eden Akpınar, bu sürecin hassas bir şekilde ülkeye ve eğitim alanına en az hasar verecek şekilde atlatılmasına önem verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından Meclis oturumu tamamlandı.