Meclis Genel Kurul toplantısı güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Toplantıda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, “Var olmanın Dayanılmaz Ağırlığı” konulu güncel konuşma yaptı.

Çok büyük bir felaket yaşandığını bunun ülkenin durumunu da gözler önüne serdiğini söyleyen Çolakoğlu, 1974 sonrası yerleşilen okul binalarının geçen süre içinde ne kadar sahipsiz kaldığıyla yüzleşildiğini belirtti.

Okulların denetim sonuçlarıyla ilgili elde bir veri olmadığını, bu nedenle gerekli planlamaların yapılamadığını ifade eden Çolakoğlu, çadırda eğitim planının yağmurlarla “silinip süpürüldüğünü” kaydetti, online eğitimle ilgili de sorunlar olduğunu kaydetti.

Yerel yönetimin önemine işaret eden Çolakoğlu, bu süreçte de ilgili çalışmaları belediyelerin yaptığını söyledi, mümkün olduğunca yerel yönetim bütçelerinde kesintiye gidilmemesi aksine bütçelerin güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Çolakoğlu konuşmasında Din İşleri Başkanı’nın neden hâlâ görevde olduğunu sordu.

Halktan çeşitli hizmetler için yapılan kesintilerin nerelere harcandığını sorduğunu ve bunu sormaya hakkı olduğunu belirten Çolakoğlu, planlanan maaş kesintilerinin nerelere gideceğinin de vatandaş tarafından sorgulandığını belirtti.

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, akaryakıt ve tüp gaza zam gelmeyecek denmesine rağmen zam yapıldığını da kaydetti.

Resmi hizmet araçlarının sivil plakayla dolaşması konusunda daha önce yaptıkları konuşmalara işaret eden Çolakoğlu, bu konudaki yasaya işaret ederek, Meclis’teki RHA’lara takılan sivil plakalara örnek verdi.

Çolakoğlu, alınan kararlara uyulmasına Meclis’ten başlanması gerektiğini vurguladı, “Sivil plakalarla dolaşmanın ihtiyacı nedir?” diye sordu.

Çolakoğlu konuşmasının sonunda, bir doktor çocuğu olarak mesleğini insan sevgisiyle yapan tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

-Amcaoğlu

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt ve tüp gaz gibi emtiaların nasıl fiyatlandırıldığının araştırılmasını isteyerek bunların ithal edilen ürünler olduğunu anlattı.

Bir aydan fazla süredir fonları kullanarak piyasada zam oluşmaması için çok yoğun çaba içinde olduklarını anlatan Amcaoğlu plakalarla ilgili eleştirilere katıldığını söyleyerek önceki dönemlerde araç takibi konusunda yaptıkları çalışmalara işaret etti.

Amcaoğlu, araç takip başta olmak üzere bu konuların takipçisi olacağını dile getirdi.

-Gardiyanoğlu

Meclis'te daha sonra Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Yolsuzluk Algısını Kaldırmak” konulu güncel konuşma yaptı.

Bu konuşmayı geçen hafta yapmayı planladığını söyleyen Gardiyanoğlu, geçen ay özel bir kuruluşun yaptığı yolsuzluk algısı raporu sonuçlarına işaret etti.

Rapora dair diğer detaylara değinen Gardiyanoğlu, araştırmanın gerçekleri yansıttığını düşünmediğini dile getirdi.

Eğer toplumun siyaset kurumuna ve kontrol mekanizmalarına güveni kalmadıysa bu konu üzerine hep birlikte düşünmek gerektiğini kaydeden Gardiyanoğlu, ankete katılanlara açık çağrı yaparak bu gibi olaylar hakkında bilgisi olanları suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

Gardiyanoğlu “toplumu depreme hazırlamak” konusuna da değinerek, okulların deprem analizlerine başlandığını söyleyerek kurulan çadırlara yapılan eleştirilere işaret etti.

“Bu sorun hepimizindir, bu sorunu birlikte aşmalıyız” diyen Gardiyanoğlu, maaş kesintileri konusunda ise toplumsal bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili komite çalışmalarına katılarak görüş bildirdiğini kaydeden Gardiyanoğlu, maaş kesintilerinden toplanacak paranın başka yerlere kullanılacağına dair haberler çıktığını ancak toplanan kaynağın izleme komitesinin gözetiminde harcanacağını ifade eti.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “14 Mart ve Asistan Hekimlerin Sorunları” konulu güncel konuşma yaptı.

Olası bir depremde her şey yıkılsa bile hastanelerin ayakta kalması gerektiğine işaret eden İncirli, hekimler ve sağlık çalışanlarının hastanelerin ne durumda olduğunu ve olası bir acil durumda ne gibi bir planlama yapıldığını bilmek istediğini söyledi.

Hastanelerde hekim, hemşire, sağlık personeli eksikliği olduğunu ancak kendisinin bu konuşma merceğine geleceğin hekimleri almak istediğini belirten İncirli, halkın gelecekteki sağlığının şu andaki genç hekimlerin omuzları üzerinde olduğunu vurguladı.

Devlet hastanesinde çok branşta hekim eksikliği olduğunu ifade eden İncirli, ülkede iyi ve yetişmiş hekimlerin kendilerine bir yaşam alanı bulmasının zor olduğunu kaydetti.

İncirli, şu anda ülkede 20 üzerinde asistan hekim bulunduğunu belirterek, Türkiye’de ihtisas yapan asistan hekimler de olduğunu, her iki ülkede ihtisas yapanların ayrı sorunları bulunduğunu söyledi.

KKTC’de ihtisas yapanların en büyük sorununun eğitim olduğunu belirten İncirli, gün aşırı nöbet tutan asistan hekimlerin, nöbet ücreti de almadıklarını anlattı.

Acil servislerin 7/24 esasına göre çalıştığını, burada nöbet tutan asistanların diğer hekimlerden çok daha düşük ücret aldığını söyleyen İncirli bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

İncirli, Türkiye’de ihtisas yapan asistan hekimlerin ise sosyal güvenlik yatırımlarıyla ilgili sorunları olduğunu kaydetti ve Türkiye ile yapılan protokollere bu konuda da maddeler konması gerektiğini ifade etti.

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen İncirli, sağlıkta şiddete sıfır tolerans kuralının hem mevzuatta hem de zihinlerde oturtulması gerektiğini dile getirdi.

-Küçük

Ardından Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük’ün, “Deprem ve Doğal Afetler ile İlgili Çalışmalar” konulu güncel konuşma yaptı.

“6 Şubat’ta hepimiz karanlık bir güne uyandık” diyen Küçük, siyasilere düşen görevin yarınlara hazırlık olduğunu dile getirdi.

Yükseköğretim, turizm ve inşaat alanında, yabancı yatırımcılar açısından ülkeye güvenin önemine işaret eden Küçük, yapılacak çalışmalarda bunun da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Deprem hazırlığı konusunda Şili’de yapılan uygulamaları örnek veren Küçük, bu uygulamalarda yerel yönetimlere tam yetki verildiğini kaydetti.

Yapılan yasal düzenlemeyle toplanacak 1,2 milyar TL’ye işaret eden Küçük, geleceğe hazırlanmak gerektiğini ifade etti.

Küçük, “Bizim kendimize güvenmeye ihtiyacımız var” diyerek, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını 20 Mart Pazartesi 10.00’da yapacak.