Saat 10.00’da toplanması gereken Meclis Genel Kurulu’nun özel gündeminde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “Çevre Yasası” ile “Gecikmiş Sosyal Güvenlik Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname”, “Gecikmiş Sosyal Sigorta Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ve “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun bugün ayrıca, yurttaşların başvuru ve dilekçelerini inceleyen Dilekçe Komitesinin 20 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararları gösteren cetveli de ele alması bekleniyor.