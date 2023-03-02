Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki milletvekilleri, Bilkent’teki şehir hastanesinde deprem bölgelerinden Ankara’ya sevk edilen yaralıları ziyaret etti.

Töre, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek onlarla sohbet etti ve durumları hakkında doktorlardan bilgiler aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyette Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenedefe, İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu yer alırken, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da ziyarette hazır bulundu.

Ziyaret sonunda bir açıklama yapan Töre, sağlık çalışanlarının olağanüstü bir çalışma içerisinde olduğuna değinerek, bulundukları Şehir Hastanesi'nde 350 kadar yaralının tedavi edildiğini ifade etti.

Yaralılara şifa dileklerini ileten Başkan Töre “Burada yakınlarını kaybeden yaralılar da var onlara da hem sabır, hem şifa diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem acısının çok büyük olduğunu vurgulayan Töre, AFAD ekipleri ve sağlık çalışanlarının yoğun uğraşlar verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm yöneticilerinin de büyük gayret gösterdiğini aktardı.

“Allah bütün yaralılara şifa versin, milletimizin ve Türkiye’nin başı sağolsun, KKTC’nin de başı sağolsun” diyen Töre, bu afetin altından mutlaka yeniden kalkılacağını ve yola devam edileceğini ifade etti.

Töre, “Depremde hayatını kaybedenler şehit oldu, Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun” dedi.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında TBMM’ye taziye ziyareti çerçevesinde geldiklerini, Ankara’da Şehir Hastanesi'ne de uğradıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanları tarafından yoğun ve meşakkatli bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Özdenefe, bütün çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kolay bir dönem olmadığını söyleyen Özdenefe, bir kez daha depremin boyutunu ve etkilerini gözlediklerini vurguladı.

“Hepimiz için büyük bir acı” diyen Özdenefe, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tüm ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.