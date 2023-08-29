Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, uluslararası yarışlarda başarılar elde eden Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Ulaç’ın başarılarının tüm Kıbrıs Türk halkını gururlandırdığını ifade ederek başarılarının devam etmesini diledi.

Sporun her dalında yakalanan başarının KKTC’nin tanıtımına giden yolda bir başarı hikayesi olduğuna değinen Töre, başarılara halkın ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Tüm ambargolara rağmen gerek KKTC adıyla gerek Türkiye Milli Takımı formasıyla gençlerin dereceler elde etmelerinin önemine işaret eden Töre, Ulaç’ın gösterdiği azim ve başarının diğer sporculara da örnek olmasını temenni etti.

Milli yüzücü Doğukan Ulaç da konuşmasında, Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettiğin başarıların ambargoların bir gün aşılacağının işareti olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Töre tarafından Doğukan Ulaç’a Meclis anı madalyası verildi.