Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Tuğlu’ya, Belediye Meclis Üyeleri ile bölge muhtarları da eşlik etti.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu kabulde yaptığı konuşmada, Mehmetçik’in en eski Türk köylerinden biri olduğunu anımsatarak, kültürü yaşatıp gelecek nesillere aktarmak adına festivaller düzenlediklerini kaydetti. Tuğlu, bu kapsamda düzenleyecekleri “61. Mehmetçik Üzüm Festivali”ne Töre’yi davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, geçmiş süreçlerde Kıbrıslı Rumların düzenledikleri festivallerin yanında Kıbrıs Türk köylerinin de bir araya gelmesi için dönemim yönetimlerinin festivaller düzenlediğini anımsatarak, Mehmetçik Festivali’nin de bu kapsamda başladığını ifade etti.

Bu festivallerin aynı zamanda ulusal direnişte bir adım olarak da görülebileceğini vurgulayan Töre, Kıbrıslı Türklerin birlik ve beraberliğine katkılar sağladığına değindi. Töre, gelenekselleşen festivallerin bugünlere taşınmasından büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, yerel üretime her zaman destek verdiklerini söyledi.