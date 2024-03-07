Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hasan Sakallı anısına Cumhuriyet Meclisi ile Efsane Masterları futbol takımları arasında oynanan maçı izledi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanan karşılaşma sonrasında konuşan Meclis Başkanı Töre, önemli olanın, dünyada iyilikler biriktirmek ve her zaman doğrudan yana olmak olduğunu belirterek, Hasan Sakallı’nın sevenlerinin bir arada olması ve onun anısını yaşatmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Sporun kaynaşmayı, bütünleştirmeyi ve hatırlamayı da öğrettiğine değinen Töre, her zaman dostluğun kazanmasını diledi. Merhum Hasan Sakallı’yı rahmetle anan Töre, aileye sabır diledi.

Maçı, 3-2 Efsane Masterları Futbol Takımı kazanırken, Meclis Futbol Takımı'nda İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP milletvekilleri; Oğuzhan Hasipoğlu, Emrah Yeşilırmak, CTP milletvekilleri; Teberrüken Uluçay ve Sami Özuslu ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, önceki dönem milletvekilleri ve Meclis çalışanları yer aldı.