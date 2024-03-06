Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Töre, bu kapsamda ilk ziyaretini Girne Kaymakamlığına yaptı.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu ve görevli personel tarafından karşılanan Töre, Kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

-Özcemoğlu

Kaymakam Özcemoğlu, Başkan Töre’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özcemoğlu, Girne’de yol probleminin çözülmesi yönünde adımlar atıldığını diğer sıkıntıların aşılması adına hükümetle birlikte çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Girne’nin, KKTC’nin üçüncü büyük şehri olduğunu belirterek, bölgenin hem turizm hem de eğitim alanında geliştiğine dikkat çekti.

Girne’de yaşayan ciddi bir nüfus olduğunu kaydeden Töre, Girne’yi daha yaşanabilir hale getirmenin görevleri olduğunu söyledi, başarılar diledi.

Meclis Başkanı Töre, Girne’nin doğusunda bulunan Çatalköy, Acapulco, Girne yollarının tamamlanmasının ardından bölgede rahatlama olacağını ifade ederek, en önemlisinin dağ yolunda yapılacak çalışma olduğuna vurgu yaptı. Töre, hükümetin gerekli adımları atacağını kaydetti. Töre, Kaymakam Özcemoğlu nezdinde Girne sakinlerine esenlikler diledi.

Meclis Başkanı Töre, Girne Kaymakamlığında görevli personel ile de sohbet ederek, KKTC ve Türkiye bayraklı flamaları hediye etti.

-Töre Girne Polis Müdürlüğünü ziyaret etti

Meclis Başkanı Töre, temasları kapsamında Girne Polis Müdürlüğünü de ziyaret etti. Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre, birimleri ziyaret ederek, personel ile bir araya geldi.

-Adalıer

Girne Polis Müdürü Ali Adalıer ziyarette yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı Töre’yi aralarında görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Girne Polis Müdürlüğü olarak devletin huzuru ve halkın güvenliği için görevlerini ifa ettiklerini söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Girne’de nüfus ve turizm faaliyetlerinin çok ciddi şekilde arttığını ifade ederek, polise daha fazla görev düştüğünü kaydetti.

Cürümleri önlemenin devletin boynunun borcu olduğunu belirten Töre, polisin bu bağlamda dürüst ve cesur olarak üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yaptığını ifade etti. Cezaevinin dolup taştığını kaydeden Töre, ülkede yaşanan suçların artmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Görev yapan personele başarılar dileyen Töre, ziyarette, anı defterini de imzaladı.

Töre, bir sonraki ziyaretini Girne İtfaiyesine gerçekleştirdi.

Girne İtfaiyesi Bölge Amiri Nazım Haktan tarafından karşılanan Töre, itfaiye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalınacağına dikkat çeken Töre, bu bağlamda sadece itfaiyeye değil vatandaşa da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Meclis Başkanı Töre, Girne temaslarının sonunda Çarşamba Pazarını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında esnaftan alışveriş yapan Töre’ye, pazar esnafı sorunlarını aktardı.

Pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Töre, talepleri dinledi.