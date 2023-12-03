Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gaziverenliler Derneği’nin, 2023 yılında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında aldıkları derecelerle bölge halkını gururlandıran sporcular için düzenlediği ödül gecesine katıldı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, bölge sporcuları; Su Öz, Celal Sekmen, Cemal Zurnacı, Özlem Soydam, Demir Öztoprak ve Bartu Güzen için düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan Töre, Kıbrıs Türk halkının verdiği milli mücadele yıllarında sporcuların önemli roller üstlendiğini belirterek, kulüplere verilen isimlerden de bunların anlaşıldığını söyledi.

Gaziverenliler Derneği gibi cemiyetler kurarak gençleri bu etkinliklerin etrafında birleştirmenin önemini vurgulayan Töre, Atatürk’ün sözlerini anımsatarak çocukların milli değerlere bağlı yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Töre, sporun ve kültürel faaliyetlerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayarak, “Bu tür faaliyetlerle uğraşan gençlerimiz diğerlerine de güzel örnek olurlar. Bu şekilde yanlış alışkanlıklar da önlenmiş olur.” dedi.

Her şeyin okullardan beklenmemesi gerektiğini ifade eden Töre, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra muhtarlıklara, belediyelere ve bölgenin ileri gelenlerine de görevler düştüğünü söyledi.

Töre, konuşmasının sonunda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından başarılı gençlere plaketleri takdim edildi.