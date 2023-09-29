Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik ve KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey’i kabul etti.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Meclis Başkanı Töre, KKTC’nde milli ve manevi değerlerin korunması ve yaşatılmasının çok önemli olduğunu, din görevlilerin yaşadığı sıkıntılarında da bilincinde olduklarını kaydetti.

Din görevlilerin topluma örnek olması gereken bireyler olduğunu belirten Töre, zaman zaman bazı çevreler tarafından din görevlilerinin hedef haline getirildiğini ancak çocukların ve gençlerin mutlaka dini bilgiler edinmesi gerektiğini vurguladı.

Hala Sultan İlahiyat Kolejinde büyük bir nüfus olduğunu ve okula talebin olduğunun da ortaya konulduğunu ifade eden Töre, Gazimağusa Bölgesine de bir okul açılmasının doğru bir düşünce olduğunu belirtti.

İlahiyat mezunlarının illa ki din görevlisi olmak zorunda olmadığını dile getiren Töre, bilimden, sanata, spora kadar bir çok branştaki okula herkesin özgürce gidebildiğini, dolayısıyla bu okullara gitmenin de farklı olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti.

-İskey

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey ise 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek bu vesile ile camianın yaşadığı sorunları anlatma imkanı bulacaklarını ifade etti.

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik de İslam dininin hoşgörüyü emreden bir din olduğunu vurgulayarak, bu hoşgörüyü imamların temsil ettiğini söyledi ve görevlerini daha iyi yapabilmek için gerekli olanaklarının sunulması gerektiğini kaydetti.