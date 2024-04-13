Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa’da bazı sivil toplum örgütlerini ve Surlariçi esnafını ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Töre, Çukurovalılar Yardımlaşma Derneği, Sönmezliler Ocağı, KKTC Amik Ovası Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Mardinliler Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti; Surlariçi’nde esnafla bir araya geldi.

Töre, bayramın verdiği bütünleşme ruhunun her daim yaşamasını temenni ederek, dünyada olduğu gibi ülkede de ekonomi başta olmak üzere sıkıntılar olabileceğini ancak bunlara rağmen devlete sarılmaktan asla vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası camiada büyük ve güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri ezen bir düzen oluştuğunu kaydeden Zorlu Töre, Kıbrıs Türkü'nün en büyük güvencesinin Anavatan Türkiye ve Türk askeri olduğuna işaret etti.

Töre, Surlariçi esnafına bol kazanç da diledi.