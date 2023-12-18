Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Bana yapılan suçlamalardan her hangi biri doğru çıkmış olsaydı istifa ederdim. Başım dik alnım ak” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre Kıbrıs TV’de yayınlanan Sabah Sabah programının konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hediye edilen 3 araç ile ekipmanların Meclis’in ve milletvekillerinin kullanımına sunulduğunu söyledi. Töre, alınan araçların makam aracı olmadığını kaydetti.

Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin kullanımında 8 araç olduğunu bunlardan 2 tanesinin çalışmadığını, 3 adedinin ise sürekli tamir gördüğünü belirtti.

Meclis Başkanlığı’na ait aracın bakım ya da tamir gördüğü durumlarda eşinin arabasını kullandığını kaydeden Başkan Töre, “O dönemde hem bütçeden araç kiralama parası çıkmadı hem de ben kendi akaryakıt giderimi cebimden koydum” dedi.

Yeni Adli yılın açılış törenine Renault 9 marka Meclis aracı ile gittiğini anımsatan Başkan Töre, “Arabalar uygun olmuyordu” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Bana teşekkür edeceklerine algı oluşturup şaibe yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

Makinistte kayıtlı bir araç adına benzin alındığı iddialarını da yanıtlayan Başkan Töre, bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı’ndan müfettiş istendiğini, yapılan incelemede envantere kayıtlı olmayan araçlara benzin alınmadığı gerçeğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Töre, olayın şoför tarafından yanlışlıkla tamirde olan aracın plakasının verilmesiyle gerçekleştiğini söyledi.

Görüntülerle de ifadelerin doğrulandığını belirten Başkan Töre, ortada Maliye Teftişin Raporu olmasına rağmen halen asılsız iddiaların olduğunu, ancak bu atılan bu çamurun kendisine gelmediğini belirtti.

Milli ve dik bir duruşu olduğunun altını çizen Zorlu Töre, 20 aydır, kürsüden, meclis sıralarından ve basın yayın organlarından “faşist” diyerek suçlandığının da altını çizdi.