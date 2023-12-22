Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ayvasıl’da (Türkeli) yaşananların adadan Türk varlığını ortadan kaldırmak için uygulanan sinsi bir planın parçası olduğunu kaydetti.

Töre, Rum- Yunan barbarlığının ada geneline yayılarak soykırıma dönüştüğünü ancak Mücahidin ve Mehmetçiğin kavuşması ile bu katliamlara dur denildiğini ifade etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında, Ayvasıl köyünde katledilen 21 Kıbrıslı Türk’ün şehit edilmesinin 60. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Vatan toprağının her bir karışında büyük bir mücadele, özverinin yanı sıra acı ve gözyaşı vardır. Bu olaylardan bir tanesi de insanlık tarihine kara leke olarak düşen Rum barbarlarının gerçekleştirdiği Ayvasıl katliamıdır. Orada masum insanlarımız acımadan Rumlar tarafından katledilmiştir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere çok zor günlerden geçerek büyük bedeller ödeyerek gelmiştir. Bugün devletimizde özgürce, hiç bir güvenlik endişesi taşımadan yaşayabiliyorsak, bunu her bir mukavemetçi, mücahit, mehmetçik, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Hepimizi bu bilinci hafızalarımızda korumalı ve diri tutmalıyız. Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Devletimize ve bayrağmıza sahip çıkarak yoluma devam edeceğiz. Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’miz güvencemizdir.

Ayvasıl (Türkeli) şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun”