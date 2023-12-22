Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi arasında, belediyenin genel hizmet alanları için DAÜ öğrencilerine sunulacak yarı zamanlı iş imkanlarıyla ilgili iş birliği protokolü imzaladı.

Söz konusu protokolün imza törenine, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu katıldı.

“Öğrencilerimizin Sosyal Haklarını Koruyacağız”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ’de 16 bini aşkın öğrencinin eğitim almakta olduğunu ve bu öğrencilerin içerisinde ekonomik durumları sebebiyle herhangi bir işte çalışma ihtiyacı duyanların bulunduğunu aktardı.

Gazimağusa Belediyesi’nin de önerisiyle, DAÜ öğrencilerinin haftalık 24 saat, yarı zamanlı çalışma hakkını resmiyete bağlamak ve sosyal haklarıyla birlikte kendilerine çalışma imkanı sunmayı amaçladıklarını aktaran Zorlu, belediye ile belirli alanlarda bu iş birliğini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hedeflerinin bu iş birliğini farklı kesimlere de yaymak olduğunu belirten Prof. Dr. Zorlu, kurumlardan gelen talepleri değerlendireceklerini söyledi. Prof. Dr. Zorlu, DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi tarafından hazırlanan başvuru sisteminin DAÜ öğrenci portalına entegre edildiğini ve öğrencilerin portallarını kullanarak çalışmak istedikleri işleri seçebileceklerini, başvuruların ise belediye tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

“Sosyal adaleti sağlamak adına uygun koşulları yaratıyoruz”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, DAÜ’nün Gazimağusa kentinin bir kurumu olduğunu belirterek, Gazimağusa Belediyesi ile olan ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret etti. İki kurumun yakın çalışarak kente katkı koyması gerektiği noktasında ortak görüşe sahip olduklarını aktaran Prof. Dr. Kılıç, bu doğrultuda adımlar attıklarını belirtti. Bu çalışmaların temelinde sosyal adaleti sağlama anlamında uygun koşulları yaratmak ve DAÜ öğrencilerine ekonomik katkılar sağlayabilmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, protokolün genişleyerek diğer kurumlara da yansıyabileceğini, ihtiyacı olan kurumlara ve şirketlere çağrı yaptığını, işverenlerin taleplerinin oluşması halinde DAÜ Rektörlüğü ile iletişime geçmelerini rica etti. Prof. Dr. Kılıç, protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

“Gazimağusa kenti adına önemli bir adımın başlangıcı”

Törende konuşan Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü üniversitesi olduğunu belirterek, ülkede öncelikli sektör olarak kabul edilen yükseköğrenim sektöründe çok önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

DAÜ ile Gazimağusa Belediyesi’nin 6 ay kadar önce yapmış olduğu ana iş birliği sözleşmesi çerçevesinde farklı farklı anlaşmalar imzalamakta olduğunu kaydeden Uluçay, bu iş birliği protokolünün Gazimağusa kenti adına önemli bir adımın başlangıcı olduğunu ifade etti.

Göreve yeni başlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirten Dr. Uluçay, yeni yönetimin başarılı olabilme yolunda daha hızlı ilerlemesi için devletin DAÜ’ye daha çok destek vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

“Gazimağusa Belediyesi ile iş birliğimiz artarak devam edecek”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, ise Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ile 30 yılı aşkın bir dostlukları bulunduğunu belirterek, DAÜ’nün her platformda belediyenin yanında olduğunu aktardı.

Gazimağusa Belediyesi ile olan iş birliğinin kurumlar arası güçlü bir dayanışma ve iş birliği kültürü oluşturduğunu da aktaran Özcenk, belediye ile üniversite arasındaki ilişkileri güçlendireceklerini ve üniversite şehri olan Gazimağusa için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay protokole imza koydu.