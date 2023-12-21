Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara Üniversitesi heyetini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, heyete Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndan gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Ankara ismiyle her zaman heyecan duyduklarını ifade ederek heyeti Meclis’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden biri olan ve bir marka olarak gördüklerini Ankara Üniversitesi’ni bir süre önce ziyaret ettiğini ve konferans verdiğini de anımsatan Töre, Kıbrıs’taki tecrübe paylaşımını oldukça kıymetli bulduklarını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da konuşmasında iki eğitim programı kapsamında ülkede bulunduklarını belirterek KKTC’deki üniversitelerle de temaslar yapacaklarını kaydetti.