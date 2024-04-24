Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Komite, gündeminde bulunan “Kimyasallar Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı. Tasarının madde madde görüşmesine bir sonraki toplantıda başlanacak.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Personel Dairesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yetkililer katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP milletvekilleri Ziya Öztürkler, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Fide Kürşat ayrıca CTP Milletvekili Filiz Besim de katıldı.